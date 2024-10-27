Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu - Son Dakika
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Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu

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İtalya Serie A'nın 9. haftasında Inter ile Juventus karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'daki 4-4'lük dev derbiye milli futbolcumuz Kenan Yıldız damga vurdu. Sonradan oyuna giren Kenan, attığı 2 golle takımına 1 puan kazandırdı.

27.10.2024 22:21  Güncelleme: 22:52
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İtalya Serie A'nın 9. haftasındaki dev maçta Inter ile Juventus, Giuseppe Meazza'da kozlarını paylaştı. Oyuna sonradan giren milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 4-4 berabere biten karşılaşmada fırtına gibi esti.

İLK YARIYI INTER ÖNDE KAPATTI

Inter, Zielinski'nin penaltı golüyle 15. dakikada öne geçti. Juventus, Vlahovic ile 20. dakikada önce eşitliği sağladı, 27. dakikada Weah ile öne geçti. Çok geçmeden Inter, 35. dakikada Mkhitaryan ile skoru 2-2'ye getirdi, Zielinski'nin 37. dakikadaki penaltı golüyle 3-2 öne geçti. İlk yarı Inter'in 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

KENAN, GOLLERİYLE MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

İkinci yarının başına çok etkili oynayan Inter, Dumfries ile skoru 4-2'ye getirdi. Maça yedek kulübesinde başlayan Kenan Yıldız, 61. dakikada Weah yerine oyuna girdi ve golleriyle Juventus'u ipten aldı. Milli futbolcu, 71. dakikada farkı 1'e indirirken 82. dakikada da skoru 4-4'e getirdi. Karşılaşma bu skorla erdi veInter puanını 18, Juventus 17 yaptı. Inter'de Roma maçında sakatlanan Hakan Çalhanoğlu ise derbide forma giymedi.

Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu

    "KOLAY DEĞİL, ÇOK MUTLUYUM"

    Kenan Yıldız, dev maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sonradan oyuna giren ve Inter karşısında iki kez fileleri havalandıran milli futbolcu, "Inter gibi bir rakibe karşı geriden gelmek, iki gol atmak kolay değil. Bunu başardığım için çok mutluyum. Hocama ve takıma teşekkür ediyorum. Bir takım gibi oynadık. Futbolda her şey değişebilir. Biz takım olarak savaştık ve her şey bizim için yoluna gitti" dedi.

    DERBİ TARİHİNE GEÇTİ

    Öte yandan Kenan Yıldız (19 yıl 176 gün), Inter ile Juventus arasındaki Serie A müsabakalarıdna bir maçta birden fazla gol atan en genç oyuncu oldu. Kenan, maçın ardından derbinin en iyi oyuncusu da seçildi.

    Kenan Yıldız, İtalya\'daki dev derbiye damga vurdu

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    Son Dakika Spor Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (8)

    • Didier Drogba:
      Helal olsun Galatasarayın evladı 91 55 Yanıtla
    • sudem meliss:
      E Ne Oldu 4-4 Berabere Kaldı.. Şampiyon mu? Oldular Türkiye milli takımındada işe yaramıyor 13 125 Yanıtla
      kamer tekeş:
      golf izle! 1 0
      Mustafa Akdeniz:
      Sen na kadar malsın? 1 0
      Tolga çakır:
      Sen tam bir futbol cahilsin 1 0
    • Kenan KODALAK:
      MİLLİ TAKIM NDA DA BENZER KATKI BEKLİYORUZ 61 10 Yanıtla
    • Roman Reigns:
      Umrumuzda bile değil biliyomusun bizim mahvolmuş hayatımıza bi katkısı varmı 14 37 Yanıtla
    • ömer faruk ünalan:
      son milli maçımız daki performans ve o yaştaki futbol zekası mükemmel. yazıyorum çok büyük oyuncu olacak. büyük takımlar da oynayacak 25 1 Yanıtla
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