Kerem Aktürkoğlu, 59 yıl sonra bir ilki başardı

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Milyonların gözü Erdoğan\'ın başkanlık edeceği bu toplantıda! Masada kritik bir başlık var

Benfica, milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yaptığı lig maçında Rio Ave'yi sahasında 5-0 mağlup etti. Portekiz'de gündem olan Kerem'in 59 yıl sonra kulüp tarihinde bir ilki başardığı ortaya çıktı.

İLK YARIDA 3 TANE ATTI

Kerem Aktürkoğlu, 12, 16 ve 45+2. dakikalarda fileleri havalandırarak "hat-trick" yaptı ve Benfica'nın soyunma odasına 3-0 önde gitmesini sağladı. 26 yaşındaki Kerem, 63. dakikada taraftarın büyük alkışıyla yerini Mohammed Zeki Amdouni'ye bıraktı.

PORTEKİZ ONU KONUŞUYOR

Portekiz basını, Rio Ave maçında yaptığı hat-trick'in arıdnan Kerem'in performansıyla ilgili övgü dolu yorumlar yaptı. İşte Portekiz medyasında çıkan Kerem Aktürkoğlu yorumları şu şekilde;

A BOLA: Kerem Hat-trick-oğlu büyüsü

"Kerem "Aktürkoğlu parlamaya devam ediyor, Rio AVe karşısında üç gol attı. Türk oyuncu, Luz Stadı'nı gerçekten büyüledi. Oyunu iyi ve hızlı okuyor ve bu yüzden gole bu kadar yakın duruyor, ilk yarıda hat-trick yaptığında da bunu gösterdi. Zaten 7 maçta 8 gol attı ve bu da 61. dakikada oyundan çıkarken aldığı alkışları açıklamaya yardımcı oluyor."

RECORD: Benfica'nın büyük galibiyetinde Türkoğlu'ndan hat-trick

Benfica'nın mutlak üstünlüğü Kerem Aktürkoğlu'nun başrolde olduğu yenilgiye yol açtı. Aktükoğlu, Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından doğru reçeteyi buldu."

O JOGO: Aktürkoğlu'ndan hat-tric ve Luz Stadı'nmda bir galibiyet daha

"Benfica, Rio Ave'yi 5-0 mağlup ederken Kerem Aktürkoğlu da üç gol attı. Maçın ilk yarısında 12, 16 ve 45+2'de hat-trick yapan Türk, 79'da Schjelderup ve 81'de Amdouni'yle Kırmızılar'a üst üste dördüncü galibiyetini verdi."

59 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

ZEROZERO: Aktürkoğlu son 59 yılın en iyi ilk maç/gol rekoruna sahip

"Rio Ave'ye karşı hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu'nun, Benfica formasıyla ilk 7 maçta 8 golü bulunuyor. Bu takdire şayan rekor, Benfica'da 59 yıldır görülmüyordu. Aktürkoğlu, 1964-1965 sezonunda ilk 5 maçında 8 gol atan Felix Guerreiro'dan sonra en iyi performans gösteren yeni transfer oldu."

GOAL POINT: Aktürkoğlu, Benfica'ya öncülük ediyor

"Bir, iki ve üç. Kerem Aktürkoğlu'nun ilk bölümde yaptığı hesap. Merkez bölgeye taşınan Türk, bayrağı eline aldı ve karşı konulmaz hale geldi. Bir hat-trick yaptı ve Benfica'nın ilk yarıdaki kapsamlı hakimiyetini ifade etti."