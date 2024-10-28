Kerem Aktürkoğlu, 59 yıl sonra bir ilki başardı

Benfica, milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yaptığı lig maçında Rio Ave'yi sahasında 5-0 mağlup etti. Portekiz'de gündem olan Kerem'in 59 yıl sonra kulüp tarihinde bir ilki başardığı ortaya çıktı.
Kerem Aktürkoğlu, 12, 16 ve 45+2. dakikalarda fileleri havalandırarak "hat-trick" yaptı ve Benfica'nın soyunma odasına 3-0 önde gitmesini sağladı. 26 yaşındaki Kerem, 63. dakikada taraftarın büyük alkışıyla yerini Mohammed Zeki Amdouni'ye bıraktı.
Portekiz basını, Rio Ave maçında yaptığı hat-trick'in arıdnan Kerem'in performansıyla ilgili övgü dolu yorumlar yaptı. İşte Portekiz medyasında çıkan Kerem Aktürkoğlu yorumları şu şekilde;
"Kerem "Aktürkoğlu parlamaya devam ediyor, Rio AVe karşısında üç gol attı. Türk oyuncu, Luz Stadı'nı gerçekten büyüledi. Oyunu iyi ve hızlı okuyor ve bu yüzden gole bu kadar yakın duruyor, ilk yarıda hat-trick yaptığında da bunu gösterdi. Zaten 7 maçta 8 gol attı ve bu da 61. dakikada oyundan çıkarken aldığı alkışları açıklamaya yardımcı oluyor."
Benfica'nın mutlak üstünlüğü Kerem Aktürkoğlu'nun başrolde olduğu yenilgiye yol açtı. Aktükoğlu, Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından doğru reçeteyi buldu."
"Benfica, Rio Ave'yi 5-0 mağlup ederken Kerem Aktürkoğlu da üç gol attı. Maçın ilk yarısında 12, 16 ve 45+2'de hat-trick yapan Türk, 79'da Schjelderup ve 81'de Amdouni'yle Kırmızılar'a üst üste dördüncü galibiyetini verdi."
"Rio Ave'ye karşı hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu'nun, Benfica formasıyla ilk 7 maçta 8 golü bulunuyor. Bu takdire şayan rekor, Benfica'da 59 yıldır görülmüyordu. Aktürkoğlu, 1964-1965 sezonunda ilk 5 maçında 8 gol atan Felix Guerreiro'dan sonra en iyi performans gösteren yeni transfer oldu."
"Bir, iki ve üç. Kerem Aktürkoğlu'nun ilk bölümde yaptığı hesap. Merkez bölgeye taşınan Türk, bayrağı eline aldı ve karşı konulmaz hale geldi. Bir hat-trick yaptı ve Benfica'nın ilk yarıdaki kapsamlı hakimiyetini ifade etti."
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