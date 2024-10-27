Kerem Aktürkoğlu\'ndan Hat-Trick

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BENFICA, Portekiz Ligi'nin 9'uncu haftasında sahasında Rio Ave'yi 5-0 mağlup etti. Milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz temsilcisindeki ilk hat-trick'ine imzayı attı.

Portekiz Ligi'nin 9'uncu haftasında Benfica, evinde Rio Ave ile karşı karşıya geldi. Luz Stadyumu'nda oynanan mücadelede Tiago Martins düdük çaldı. Maçın büyük bölümünde üstün taraf olan Benfica, sahadan da 5-0'lık skorla galibiyetle ayrılan taraf oldu. Benfica'nın gollerini 12, 16 ve 45+2'nci dakikalarda Kerem Aktürkoğlu, 79'uncu dakikada Andreas Schjelderup ve 81'inci dakikada Zeki Amdouni kaydetti. Bu sonucun ardından Benfica 6'ncı galibiyetini elde ederek puanını 19 yaptı. Rio Ave ise 5'inci kez sahadan yenik ayrılarak 8 puanda kaldı.

Öte yandan karşılaşmada Orkun Kökçü 90 dakika sahada kalırken, Kerem Aktürkoğlu 63'üncü dakikada yerini Zeki Amdouni'ye bıraktı. Beşiktaş'tan Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege Tıknaz ise mücadelenin tamamında sahada kaldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN İLK HAT-TRICK

Benfica'da forma giyen 26 yaşındaki milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Rio Ave ağlarına gönderdiği 3 golle Portekiz ekibindeki ilk hat-trick'ini yapmış oldu. Kariyerindeki 5'inci hat-trick'e imzasını atan Kerem, son olarak UEFA Uluslar Ligi 4'üncü Grup 2'nci haftasında İzlanda'ya karşı 3-1 biten maçta ay-yıldızlıların gollerini atmıştı.

GOL SAYISINI 8'E ÇIKARDI

Kerem Aktürkoğlu, Rio Ave maçında hat-trick yapmasının ardından Benfica formasıyla gol sayısını da 8'e çıkarmış oldu. Kerem, Portekiz Ligi'nde; Santa Clara ve Gil Vicente'ye, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise; Kızılyıldız, Atletico Madrid ve Feyenoord'a 1'er gol atmıştı. Rio Ave ağlarına 3 gol birden gönderen 26 yaşındaki oyuncu, ligde sadece Boavista'ya gol atamadı.