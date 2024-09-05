Kerem Aktürkoğlu, Eski Kulübü Bodrum FK'ya Kazandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kerem Aktürkoğlu, Eski Kulübü Bodrum FK'ya Kazandırdı

Kerem Aktürkoğlu, Eski Kulübü Bodrum FK\'ya Kazandırdı

Galatasaray'dan Benfica'ya 12 milyon Euro'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, 2016-2017 sezonunda kiralık oynadığı Bodrum FK'ya 60 bin Euro UEFA Dayanışma Bedeli kazandırdı. Bodrum FK, genç yıldızdan toplamda yaklaşık 2 milyon 250 bin TL elde edecek. Bu transferle birlikte Kerem, eski kulüpleri olan Gölcükspor, Hisareynspor, Başakşehir, Karacabey Belediyespor ve 24Erzincanspor'un da dayanışma payı almasına sebep oldu.

05.09.2024 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GALATASARAY'ın TFF 3'üncü Lig'deki 24Erzincanspor'dan 2020 yılında transfer edip hafta başında Portekiz devi Benfica'ya 12 milyon Euro bonservis bedeliyle sattığı milli yıldız Kerem Aktürkoğlu eski kulüplerinden Bodrum FK'ya da kazandırdı. Henüz 18 yaşındayken 2016-2017 sezonunda Başakşehir'den kiralık olarak Bodrum ekibinde forma giyerek o dönem 3'üncü Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan futbolcu eski takımının da kasasını doldurdu.

O tarihten sonra basamakları tek tek çıkarak bu yıl tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK, A Milli Takım'ın da yıldızlarından olan eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferinden 60 bin Euro UEFA Dayanışma Bedeli kazandı. Bodrum, 2016-2017 sezonunda 27 maçta forma giyip 4 gol atan futbolcudan yaklaşık 2 milyon 250 bin TL'yi kasasına koyacak. Kerem'in Avrupa'ya gidişinden eski takımları Gölcükspor, Hisareynspor, Başakşehir, Karacabey Belediyespor, 24Erzincanspor da dayanışma payı alacak.

Kaynak: DHA

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Benfica, Güncel, Bodrum, Futbol, Spor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu, Eski Kulübü Bodrum FK'ya Kazandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 06:29:45. #1.12#
SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu, Eski Kulübü Bodrum FK'ya Kazandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement