- Kick boksçu genç kızın hedefi Türkiye'yi temsil etmek

3 yaşında yeteneği fark edilen genç kız, başarılara imza atmaya devam ediyor

Türkiye 2'incisi olan 17 yaşındaki Selvinaz, Dünya şampiyonasına hazırlanıyor

DENİZLİ - Denizlili sporcu Selvinaz Cura, geçtiğimiz ayda Türkiye kick boks şampiyonasında, 4 maçta 4 galibiyet alarak Türkiye 2.ncisi oldu. 3 yaşından beri büyük bir zevkle spor yapan Cura, şimdi ise Mayıs ayında İstanbul'da düzenlenecek olan Dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

Denizlili 17 yaşındaki kick boksçu Selvinaz Cura, azmi ve başarılı sporcu kimliğiyle dikkat çekiyor. 19-27 Ocak 2022 tarihleri arasında yaklaşık 5 bin sporcunun katılımıyla gerçekleşen Türkiye kick boks şampiyonasında Denizlili sporcu Selvinaz Cura, 55 kilo genç bayanlar kategorisinde 4 maçta 4 galibiyet aldı sırasıyla 1. eleme 2. ön eleme, sonrasında çeyrek final ve yarı final maçlarını kazanarak adını finale yazdırdı. Final maçında küçük bir şanssızlık yaşayan başarılı sporcu Türkiye 2.si oldu. Şimdilerde ise 3 yaşından itibaren hayalini kurduğu İstanbul'da düzenlenecek olan Dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsi etmek için hafta da 6 gün çalışıyor. Büyük bir zevkle boks yaptığını söyleyen Cura, bu yolda en büyük destekçisinin kendisini spora küçük yaşlarda yazdıran babasının olduğunu söyledi.

"Hedefim milli takıma girebilmek"

Denizli'de çocukluğundan beri kick boks yaparak onlarca madalya sahibi olan 17 yaşındaki Selvinaz Cura, gösterdiği azmiyle örnek oluyor. Ocak ayında Ordu'da düzenlen turnuvada Türkiye'ye ikincisi olan Cura, şimdiler ise Mayıs ayında düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda mücadele etmek için aralıksız çalışıyor. Cura, "Spora 3-4 yaşlarda başladım. Ardından 6-7 yaşlarımda kick boksa başladım ve kısa bir sürede Türkiye 3'üncüsü olmuştum. Sonra ara verdim farklı spor dallarını denedim. Denediğim spor dallarında kick boksta aldığım zevki alamadığımı fark edince tekrardan başladım. 2 senedir de kick boks yapıyorum. Geçtiğimiz Ocak ayında Türkiye ikincisi oldum. Benim hedefim önümüzdeki ki Mayıs ayında yer alan turnuvada 1'inci olup milli takıma girebilmek. Oradan da dünya şampiyonluğuna katılabilmek. Öncelikle babam en büyük destekçim ona teşekkür etmek istiyorum. Her zaman arkamda ailem oldu. Genel olarak bir günümü üçe bölüyorum. Sabahlar işe gidiyorum. Öğleden sonra dershane akşam da yetişebildiğim kadarıyla antrenmana geliyorum. Haftada 6 gün antrenman yapıyorum" diye konuştu.

"Milli takıma seçildiği takdirde ülkemizi ve bayrağımızı temsil edecek"

Selvinaz'ın en büyük destekçisi olan antrenörü İsmail Kol da, şampiyon olmak için çok çalıştıklarını belirtti. Kol, Selvinaz'ın çok yetenekli olduğunu anlatarak, "Bize 2 yıl önce Selvinaz babasıyla beraber geldi. Hocam çalışalım dedi ve biz de tamam dedik. Başladık çalışmaya Selvinaz'ın yeteneğini baya iyi olduğunu fark etim. Her sporcu olduğu gibi Selvinaz'ında üstüne düştüm. Elimizden gelen gayreti gösterdik. Haftada nerdeyse 5-6 gün boyunca hem kondisyon patlayıcı bir çalışmaları yaptık. Teknik ve taktik çalışmalarımızı burada tamamladık. Sonra geçen seneden itibaren müsabakalara çıkmaya başladık. Antalya'da Bölge Kupası'nda, İzmir'de Bölge Şampiyonası'na girdik. Farklı kategorilerden de girip güzel sonuçlar aldık. Geçen Ordu'da Türkiye şampiyonası vardı ve oraya gittik. Allah'a çok şükür güzel bir finale kadar 4 maçta 4 galibiyet aldık. Final maçında küçük bir şanssızlıkla kaybettik. İkinci olduk ama benim gözümde şampiyondur. Bundan ötürü Mayıs ayında İstanbul'da Dünya açık şampiyona var. İstanbul'daki Dünya şampiyonasında mücadele vereceğiz. Oradan da şampiyonluk ayrılacağımızı düşünüyorum da arkasından Eylül-Ekim ayları gibi Selvinaz, genç bayanlar 55 kilogramda milli takıma seçildiği takdirde ülkemizi ve bayrağımızı temsil edecektir" şeklinde konuştu.

"Dünya şampiyonasında Denizli'mizi en şekilde temsil edeceğine inanıyorum"

Kızının yeteneğini küçük yaşta fark ederek spora yazdıran Hasan Cura, çok emek veren kızının başarılı olacağına inandığını söyledi. Baba Cura, "Kızımla ne kadar gurur duysam azdır. İlk defa katıldığı Türkiye şampiyonasında 2. oldu. İnşallah Mayıs ayında yapılacak olan Dünya şampiyonasında Denizli'mizi en şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Kızım ve hocaları çok emek verdi. İnşallah hem onlar hem de Denizli için hayırlı olur" ifadelerini kullandı.