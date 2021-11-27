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Kırıkkaleli genç hem hakemliği hem de hayvancılığı özveriyle yapıyor - Son Dakika

Kırıkkaleli genç hem hakemliği hem de hayvancılığı özveriyle yapıyor

27.11.2021 12:04
Kırıkkaleli genç hem hakemliği hem de hayvancılığı özveriyle yapıyor

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde ailesine yük olmamak ve onlara daha iyi bir yaşam sunabilmek için çabalayan üniversite öğrencisi genç, futbol hakemliğinin yanı sıra hayvancılığı da büyük bir özveriyle yapıyor.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde ailesine yük olmamak ve onlara daha iyi bir yaşam sunabilmek için çabalayan üniversite öğrencisi genç, futbol hakemliğinin yanı sıra hayvancılığı da büyük bir özveriyle yapıyor.

Oba Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 20 yaşındaki Abdülkadir İleri, 2018'de atletizmi pistinde milli atlet olma hayalini gerçekleştirmek için çalıştığı sırada, ayağına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

Bu nedenle atletizmi bırakmak zorundan kalan İleri, antrenörünün tavsiyesi ve Futbol İl Hakem Kurulu Başkanı Mustafa Apaydın'ın da desteğiyle futbol hakemliğine başladı.

Bu yıl Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Bölümüne başlayan İleri, hem bölgesel yardımcı hakem olarak görev yapıyor hem de ailesine ait hayvanların bakımını üstleniyor.

Abdülkadir İleri, işlerini yaparken zorlansa da ailesi için bütün zorluklara göğüs geriyor.

İleri, AA muhabirine, ortaokulu bitirdikten sonra spor lisesine başladığını, atletizm antrenörü Yasin Kisek ile de bu sayede tanıştığını söyledi.

Milli atlet olma hayaliyle atletizme başladığını anlatan İleri şöyle konuştu:

"İki yıl atletizmle uğraştım. Sonra talihsiz bir olay yaşadım. Stadyumda olduğum sırada ayağıma yorgun mermi isabet etti. Böyle olunca idmanları bırakmak zorunda kaldım. Bu da atletizmde büyük bir dezavantaj diyebiliriz. Yani benim için atletizm bitti. Ardından İl Hakem Kurulu Başkanı Mustafa Apaydın ile tanıştım. Allah ondan razı olsun, elimden tuttu ve hakemliğe başladım. Atletizm antrenörüm Kisek de sporu bırakmamamı ve antrenmanlara devam etmemi istedi. Yürüyerek idmanlara gidip geldim. Akabinde aday hakem, sonrasında da il hakemi oldum. Şu anda bölgesel yardımcı hakem olarak devam ediyorum."

Beden eğitimi öğretmeni olmak istiyor

İleri, 4 kardeşin en büyüğü olduğunu, ailesine destek olmak için elinden geleni yaptığını vurgulayarak, "Yeri geliyor çobanlık yapıyoruz, yeri geliyor yevmiyeci olarak işe gidiyoruz. Aileme yük olmamak ve onlara daha ferah bir yaşam sunmak için elimden geleni yapıyorum. Hem hakemlik hem okul hem de hayvanların işleriyle uğraşıyorum." diye konuştu.

Abdülkadir İleri, saat 06.30-07.00 gibi uyandığını ve hayvanlara bakımını yaptığını, daha sonra da hayvanları otlatmaya çıkardığını anlattı.

Akşam üzeri döndüğünü ve hayvanların bakımını yaptıktan sonra saat 17.00'de okuluna gittiğini dile getiren İleri, "İkinci öğretim öğrencisi olduğum için derse akşamları gidiyorum ancak beden eğitimi öğretmenliği için gelecek yıl yapılacak üniversite sınavına da hazırlanıyorum. Hayvancılık, hakemlik ve okul derken ister istemez vücutta yorgunluk oluyor. İdmanlarda biraz yoruluyorum ama mecbur hayat şartları bunu gerektiriyor." ifadesini kullandı.

İleri, hafta sonları da amatör maçlarda hakemlik yaptığını sözlerine ekledi.

Kırıkkaleli genç hem hakemliği hem de hayvancılığı özveriyle yapıyor
Kırıkkaleli genç hem hakemliği hem de hayvancılığı özveriyle yapıyor
Kırıkkaleli genç hem hakemliği hem de hayvancılığı özveriyle yapıyor
Kırıkkaleli genç hem hakemliği hem de hayvancılığı özveriyle yapıyor
Kırıkkaleli genç hem hakemliği hem de hayvancılığı özveriyle yapıyor

Üniversite, Kırıkkale, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kırıkkaleli genç hem hakemliği hem de hayvancılığı özveriyle yapıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kırıkkaleli genç hem hakemliği hem de hayvancılığı özveriyle yapıyor - Son Dakika
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