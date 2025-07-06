Kırkpınar Yağlı Güreşleri Sonuçlandı - Son Dakika
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Kırkpınar Yağlı Güreşleri Sonuçlandı

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Sonuçlandı
06.07.2025 19:49
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Edirne'deki 664'üncü Kırkpınar Güreşleri'nde dereceye giren pehlivanlar ödüllerini aldı.

EDİRNE'de gerçekleştirilen 664'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, 4 günün ardından 14 boy ile birlikte en iyi peşrevde dereceye giren 59 pehlivan belli oldu. Pehlivanlar, ödüllerini Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen törenle aldı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde, 14 boyda en çok puanı toplayan 826 pehlivan, 664'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde maç yapmaya hak kazandı. Güreşçilerden 752'sinin kayıt yaptırdığı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 4 günlük maç takvimi sona erdi ve dereceye girenler belli oldu.

Minik-1: 1. Muhammed Ferit Çilenker, 2. Turgut Tuğra Arı, 3. Mehmet Efe Şen, 3. Emir Ali

Minik-2: 1. Nasup Epçin, 2. Yusuf Ziya Ataçoğlu, 3. Ahmet Tığlı, 3. Ömer Said Duran

Teşvik-1: 1. İsmet Emir, 2. Müsab Ümeir Kılıç, 3. Ömer Nacı, 3. Mustafa Çeliker

Teşvik-2: 1. Aydıncan Gümüşdağ, 2. Mustafa Şeref Özgül, 3. Rüstem Öztürk, 3. Emirhan Yüksel

Tozkoparan: 1. İbrahim Balta, 2. Hamza Yakup Oran, 3. Poyraz Bilgin, 3. İsmail Erkoç

Ayak: 1. Can Ergen, 2. Sualp Yılmaz, 3. Volkan Bilgin, 3. Zeki Alp Bulut

Deste Küçük: 1. Selahattin Can, 2. Ferhat Duman, 3. Kerem Berk Akdağ, 3. Teyfik Gülter

Deste Orta: 1. Barış Kemal Yiğit, 2. Hüseyin Çakır, 3. Şahin Dur, 3. Muhammet Berat Duran

Deste Büyük Boy: 1. Caner Arslan, 2. Özer Özgür Arslan, 3. Alperen Düzenci, 3. İsmail Sait Işıklı

Küçük Orta Küçük: 1. Mikrail Bilen, 2. Berk Avcı, 3. Berkay Bülüç, 3. İsa İnce

Küçük Orta Büyük: 1. Serhat Göçmez, 2. Hüseyin Coşkun, 3. Oğuzhan Öztürk, 3. Ömer Bulut

Büyük Orta: 1. Yusuf İslam Taş, 2. Oktay Güngör, 3. Ahmet Han Yıldız, 3. Ömer Faruk Kırat

Başaltı: 1. Celal Bayar Çilenker, 2. Tufan Güzel, 3. Abdulferik Öner, 3. Onur Susuz

Baş: 1. Orhan Okulu, 2. Feyzullah Aktürk, 3. Enes Doğan, 3. Ali İhsan Batmaz

En İyi Peşrev: 1. Yiğit Kartal, 2. Serkan Üğdüler, 3. Burak Altıok, 3. Kerem Berk Akdağ

Dereceye giren başpehlivanlara ödülleri Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından verildi. Dereceye giren diğer pehlivanlara ödülleri Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, İYİ Parti Genel Başkanı Musavvat Dervişoğlu, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Bayraktar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, milletvekilleri ve belediye başkanları tarafından verildi.

Öte yandan 664'üncü Tarihi Kırkpınar'da başpehlivanlık boyunda birinci olan Orhan Okulu'ya güreşlerde uzatmaya gitmeden rakibini yendiği için Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş'in aldığı kararla 1 milyon lira para ödülü verildi.

Kaynak: DHA

Edirne, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırkpınar Yağlı Güreşleri Sonuçlandı - Son Dakika

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