Kız Kardeşlerin Gülle Sporu Başarısı

MERSİN'in Büyükşehir Belediyesi'nin Kır Çiçekleri Projesi sayesinde gülle sporunu başarıyla sürdüren 13 Yaşındaki Nisa Zehra ile 14 yaşındaki ablası Nidanur Turhan, organizasyonlarda elde ettikleri derecelerle başarıdan başarıya koşuyor.

Tarsus ilçesinde küçük bir mahallede yaşayan 2 kız kardeşin hikayesi; bugün yalnızca Mersin'in değil, tüm Türkiye'nin gurur duyduğu bir başarıya dönüştü. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kır Çiçekleri Projesiyle yolları kesişen abla Nidanur ve onun izinden giden kardeşi Nisa Zehra Turhan, küçük yaşlarda kurdukları hayallerine azim ve disiplinle ulaştı. 4 yıl önce Kır Çiçekleri projesinde başlamış olduğu başarı serüvenini her geçen gün katlayan Nidanur'un spora olan tutkusu, onu yıllar süren bir emeğin sonunda Sırbistan'da düzenlenen uluslararası şampiyonada dünya ikinciliğine taşıdı. Ablasının izinden aynı tutkuyla giden Nisa Zehra Turhan da başarı basamaklarını hızla tırmanan yetenekli bir sporcu. Ablasının attığı her adımı kendine yol haritası yapan genç sporcu, eğitim ve sporu birlikte yürütmenin zorluklarını azmiyle aşarak, aldığı birinciliklerle Mersin'i ve Türkiye'yi gururlandırıyor. Çocuklarının başarıya yürümelerini adım adım takip eden anne Nurşen Turhan ile baba Nezir Turhan da, kızlarının her daim en büyük destekçisi olmaya devam ediyor. Nidanur ve Nisa'nın 8 yaşındaki kardeşleri Tuana da ablalarının yolundan ilerleyerek spor alanında büyük başarılar elde etmeyi hedefliyor.

'BU BAŞARI ÇOK GURURLANDIRICI'

Kır Çiçekleri'nde gülle sporcusu olan Nidanur Turhan, 4 yıldan beri projede yer aldığını ve son başarısının Sırbistan'da gerçekleştirilen Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda ikincilik elde etmek olduğunu kaydederek, "Bu başarı hem benim hem ailem hem de hocalarım için çok gururlandırıcı bir durum. Ben kendi başarımdan daha çok, bana emek verenlerin ve benim için çabalayanları gururlandırdığım için mutlu oldum. Hocalarım ben fark etmeden antrenmanlarımız ile beni dünya şampiyonasına hazırlamış. Hayatımdaki önemli kişilerin benim için çabaladığını ve güvendiğim kişilerin de bu güvenimi boşa çıkarmadığını öğrendim. Bunun için çok mutlu oldum" dedi.

Ablası gibi gülle sporcusu olan Nisa Zehra Turhan ise ablasıyla birlikte çalışmasının kendisine avantaj sağladığını belirterek, "Hocamdan çok fazla teknik öğreniyorum, ama ablamın da bana katkısı oluyor. Ablamla aynı branştayız ve antrenmanları birlikte yapıyor olmak, bana kendimi çok daha güvende hissettiriyor. Ablam her zaman yanımda. Ailemizi 15 günde bir görüyoruz. Burası benim de ikinci evim gibi. Bütün düzenimiz burada. Buraya gelmem benim için büyük bir avantaj. Ben kendimi burada keşfettim ve Türkiye başarısı elde ettim. U-14 Bursa Salon Şampiyonası'nda Türkiye birincisi oldum" diye konuştu.

'BUNU BAŞLANGIÇ OLARAK KABUL EDİYORUZ'

Genç sporcuların babası Nezir Turhan da Nidanur'un elde ettiği başarılarla çok gururlandıklarını, küçük yaşlardan itibaren kızlarının spora ilgilerinin olduğunu belirterek, "Kır Çiçekleri Projesi'ni duyduğumuzda, bizim kırsal mahallemizden 2 genç kızımız da oradaydı. Nidanur'un da orada başarılı olacağına inandığımız için gönderdik. Aldığı her başarıda, daha da büyük başarıların geleceğine emindik. Bunu başlangıç olarak kabul ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin onlara sağladığı imkanları gördük. Ne kadar güvenli bir yer olduğunu öğrendikten sonra içimiz çok rahat etti. Kır Çiçekleri Projesi sadece Nidanur ve Nisa için değil, diğer başarılı sporcu kız çocukları için de bulunmaz bir nimet" diye konuştu.

Kır Çiçekleri Projesi Sorumlu Yöneticisi Ayper Çiğdem Toraman, Nidanur'un Kır Çiçekleri yolculuğunun 2021 yılında başladığını, oldukça disiplinli ve çok başarılı bir öğrenci olduğunu kaydetti.