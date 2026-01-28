Kocaeli Büyükşehir\'den Kocaelispor\'a altyapı yatırımı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Kocaeli spor Vinsan Altyapı Tesisleri düzenlenen törenle tanıtılırken, Belediye Başkanı Tahir Büyükakın altyapının önemine vurgu yaparak, "İnşallah temmuz ayında da Kocaelispor'un asıl tesislerini açmayı planlıyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelispor'un geleceğini inşa etmek adına altyapı yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda yenilenen Vinsan Altyapı Tesisleri için tanıtım töreni düzenlendi. Törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor Başkanı Recep Durul, KASKF Başkanı Murat Aydın, Kocaelispor Altyapı Sorumlusu Rafet Kırgız, Teknik Direktör Selçuk İnan, siyasi parti temsilcileri, eski futbolcular, altyapı sporcuları ve aileleri katıldı.

3 bin 500 metrekare tesis

Toplam 3 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen tesis, Kocaelispor altyapısına profesyonel bir çalışma ortamı sunuyor. Tesis bünyesinde 63x49 metre ölçülerinde sentetik çim saha, ilave tribünler ve prefabrik sosyal tesis binası yer alıyor. Sosyal alanlarda soyunma odaları, duşlar, fitness salonu, idari bina, misafirhane, çamaşırhane ve malzeme odaları bulunuyor.

"Tahir Başkan Kocaelispor için büyük bir şans"

Kulüplerin geleceğinin altyapıya bağlı olduğunu belirten Başkan Durul, "Kulüpler altyapısı güçlendikçe üst yapıları da o oranda güçleniyor. Bugüne kadar kök salmış ve güçlendikçe de o çınarın gövdesi gibi gölge büyüklüğüne ulaşan altyapımızda, her geçen gün bu oranda büyüyerek çarpan etkisiyle büyümeye devam ediyoruz. Şehir yöneticilerimizin, şehir büyüklerimizin, tüm dinamiklerimizin bir araya gelmesiyle bir Voltran etkisiyle büyük bir güç oluşuyor. Bu birliktelik bizi daha da güçlendiriyor. Şehrimizin başında ve Kocaelispor'umuzun da en büyük destekçisi olan Tahir Başkan'ımız bizim için büyük bir şans. Hem maddi hem manevi her alanda bize çok büyük bir destek veriyor. Sporun altyapısına yapmış olduğu yatırımlarla toksik yapıları betona gömüyor ve gençlerimizin önünü açacak çok büyük yatırımlar yapıyor. Kocaelispor'umuzun geçen yılki şampiyonluğu, U19'un şampiyonluğu, U17'nin Türkiye üçüncüsü olması ve genç takımlarımızın Trabzonspor ile Samsunspor karşısındaki galibiyetleri, altyapıda çok güçlü bir gelişim olduğunu gözler önüne seriyor. Şu an 10 kategoride faaliyetlerimiz devam ediyor. Yahya Kaptan tesislerimizde 2 bayan futbol takımımız, farklı ilçelerde ve şehirlerde de futbol okullarımız var. Tahir Başkan'ımızın sık sık dile getirdiği gibi; uluslararası alanda da bir Kocaelispor okulu kurma ve Kocaelispor markasının bayrağını orada dalgalandırma hayallerimiz var. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız" şeklinde konuştu.

"Biz bir ilki başardık"

Altyapı süreçlerini daha profesyonel ve organize bir hale getirdiklerini belirten Rafet Kırgız, "Aslında zor geliyor ama gerçekten biz bir ilki başardık Sayın Başkanım. Sağ olsun, sizin büyük desteğiniz var ama Yönetim Kurulu Başkanımızın da bizlere vermiş olduğu büyük destek var. Biz Türkiye'de belki ilki gerçekleştirdik: Altyapı Yönetim Kurulu kurduk. Ayrıca gönüllü çalışan benim sekiz tane çok çalışkan arkadaşım var; ben onlara teşekkür etmek istiyorum. Hocalarım çok özverili çalışıyor; hocalarıma teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bizde olan sporcu kardeşlerim ve ailelerine teşekkür etmek istiyorum. Çok iyi bir nesil yakaladık; inşallah gelişimlerini tamamlayacaklar Başkanım. Kocaeli'ye layık olan Belki hepsi iyi birer sporcu olmayacak ama hepsi birer iyi birey olacak, insan olacak. Önce insan diyoruz, sonra sporcu" ifadelerine yer verdi.

"Dökme suyla değirmen dönmez"

Sürdürülebilir başarının dışarıdan oyuncu transfer etmekle değil, altyapıdan oyuncu yetiştirmekle mümkün olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, "Aslında burada devam edecek, sürdürülebilir olmasını sağlayacak bir başarı hikayesi yazılacak. Öbür taraf, dökme suyla değirmen döndürmeye benziyor. Aşağıdan adam yetişmezse, oraya altyapıdan adam gelmezse, biz kendi şehrimizin çocuklarını bu takımda oynar hale getirmezsek o 66 ruhunu yakalama şansı yok. Onu buradan bir kez daha söylüyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu şehirde yetişmiş çok sayıda sporcu, spor adamı, hoca var"

Kocaeli'nin bir sporcu şehri olduğuna dikkat çeken Büyükakın, "Bu şehrin çocuklarında bu yetenek var, ben bunu biliyorum. Kocaeli bu manada bulunmaz bir şehir. Hep söylerim; Kocaeli kadar nüfusu olmayan ülkeler var ve o ülkeler dünya kupalarında başarı gösteriyorlar. Bu şehirde yetişmiş çok sayıda sporcu, spor adamı, hoca var. niye yapamayalım? Bu şehir kendi yağıyla bile kavrulur aslında. Yeter ki düğmeleri doğru ilikleyin" dedi.

"Kuluçka ortamı olmayan bir üst yapı çalışmaz"

Altyapıyı bir binanın temeline veya bir ağacın köklerine benzeten Büyükakın, sistemli çalışmanın önemine değinerek, "Fırsatları sağlayın, o koşulları hazırlayın. Nasıl yumurta kuluçkadan belli şartlar altında çıkıyorsa burayı da bir kuluçka ortamı gibi düşünün. Kuluçka ortamı olmayan bir üst yapı çalışmaz. Altyapı aslında üst yapının temeli gibidir; temelsiz bina nasıl ayakta duramazsa, köksüz ağaç nasıl ayakta duramazsa üst yapının altyapı olmadan sürdürülebilir bir başarıya imza atma şansı yok. Öyle bir sistem kurarsınız ki burası her şeyin okulu haline bile gelebilir" diye konuştu.

"Sorulacak bir hesap yok, gayet iyi gidiyor"

Yönetim olarak teknik işlere müdahale etmediklerini, ancak sorumluluk beklediklerini ifade eden Büyükakın, "Özel yeteneklerin aileleri Kocaelispor altyapısı için bizi aramaya başladığında bir şeyler doğru yapılıyor demektir. Ben oradan bakıyorum. Rafet Abi'yi arayıp 'şöyle bir çocuk var, işinize yarar mı bir bakın' diyorum ama asla 'alın' demiyorum. İşlerine karışmak, burun sokmak olmaz. Selçuk Hoca'yı getirdik, takımın başına koyduk. 'Hocam sen ne diyorsan onu dinleyeceğiz, senin önünü açacağız ama hesabı da sana soracağız' dedik. Şu anda sorulacak bir hesap yok, gayet iyi gidiyor" dedi.

"Süper Lig'e demir atacağımızı daha ilk seneden gösterdik"

Kocaelispor'un 'asansör takım' olacağı iddialarına yanıt veren Başkan Büyükakın, "Gönlümüzden geçen tabii daha üst sıralar. Çok yeniyiz; başladığımızda herkes 'bu takım asansör takım olur' diyordu. Asansör takım olmayacağımızı, Süper Lig'e demir atacağımızı daha ilk seneden gösterdik. Bu altyapıdan yetişen gençlerimiz ise orada demir atacağımızın ve o eski övünç dolu yıllarımıza geri döneceğimizin müjdecisidir" şeklinde konuştu.

"İnşallah temmuz ayında da Kocaelispor'un asıl tesislerini açmayı planlıyoruz"

Kocaelispor için Körfez Sevindikli'de hayata geçirilen dev tesislerle ilgili de açıklamada bulunan Başkan Büyükakın, "Tesisleşmeye büyük önem veriyoruz. Köseköy ve Alikahya'daki spor tesislerini açtık. Bugün de buradayız. İnşallah temmuz ayında da Kocaelispor'un asıl tesislerini açmayı planlıyoruz. O tesisler Kocaelispor'a yakışacak, kente değer katacak. Altyapı tesislerimiz, sporcularımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

