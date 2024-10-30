Kocaelispor Başkanı Recep Durul: "Bazı şeylerin kontrolü bizde değil, bekliyoruz" - Son Dakika
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Kocaelispor Başkanı Recep Durul: "Bazı şeylerin kontrolü bizde değil, bekliyoruz"

Kocaelispor Başkanı Recep Durul: "Bazı şeylerin kontrolü bizde değil, bekliyoruz"

Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, futbolcu ödemeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bazı şeylerin kontrolü bizde olmadığı için bekliyoruz.

30.10.2024 14:14  Güncelleme: 14:30
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Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, futbolcu ödemeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bazı şeylerin kontrolü bizde olmadığı için bekliyoruz. Kendilerinden özür diledim. Özür dilemek erdemliktir. Keşke her insan bunu yapabilse. Bu hafta futbolculara ödeme yapılacak. Gelen kaynak neyse tamamını aktaracağız" dedi.

Trendyol 1.Lig'de mücadele eden Kocaelispor'da Başkan Recep Durul basın toplantısı düzenledi. 9 Haziran'da yapılan kongreden sonraki süreci ve gerçekleştirilen transferleri değerlendirerek konuşmasına başlayan Başkan Durul, "Ertuğrul hocamızı bir kez daha takımımızın başına getirdik. Transfer döneminde boşluk vardı. Bilmediğimiz kişiler takıma transfer yapıyordu. Eğer Kocaelispor'un başmühendisi Ertuğrul Sağlam ise tüm yetki ondadır. Zaman zaman fikir ayrılıklarımız oldu. Ben, hocamız, menajerler ve yönetimimiz de futbolcu önerdi ve iyi bir kadro kuruldu" ifadelerini kullandı.

"2.1 puan ortalaması hedefi koyduk"

Süper Lig hedefiyle yola çıktılarını dile getiren Başkan Durul, "İstatistiklere göre 78 puan bizi Süper Lig'e çıkaracak. Geçen sezon 5-6 iyi takım varken, bu sezon 10-12 iddialı takım var. 2.1 puan ortalaması hedefi koyduk. Birçok iç ve dış faktörler sezon içinde karşımıza çıkacaktır. Zaman zaman eksik futbolcularımızı arıyoruz, hocamız da buna göre takım kurgusu oluşturuyor. Ben hocamızın takım şablonunu oturttuğunu düşünüyorum. Bakın Galatasaray'da 3 forvet var. 3'ü de dünya yıldızı. Ona rağmen hatalar yapıyorlar. Hocamız, takımımızın teknik patronudur, kendisine müdahale etmiyoruz. Ligin zirvesindeyiz. Erzurumspor da iyi bir çıkış gösterdi. Bizim kadromuzun yüzde 20 bütçesiyle başardılar. Bolu ve Erzurum deplasmanları zor geçiyor. İklim şartları da kendilerinin lehlerine" diye konuştu.

"VAR ile ilgili iyi değiliz"

"Bizde komutan çok, asker az" diyen Recep Durul, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erzurum'da asker daha fazla. İsterseniz Real Madrid ya da Barcelona olun, mücadele eden amatör bir takım gelir ve seni yener. Ankaragücü maçında biraz bizden, biraz rakipten dolayı yenildik. Tolga Ciğerci'nin kırmızı kart pozisyonu görülmedi. VAR ile ilgili iyi değiliz. 2-3 dakika VAR'da inceleme mi olur? Bazı yöneticilerimiz, bir maçta bir başkanın hakem grubuyla telefondan yazışma yaptıklarını gördü. İnandığım bir şey var. Hakem ve TFF ile ilgili ağır eleştiri yapılması taraftarı değilim. 'Hakkımızı yiyorlar' cümlesi bir tuzak. Bir yerler, iki yerler. Bunlar mazeret olmamalı. Bunlara sığınan insan değiliz. Biz büyük ve başarıya alışık bir camiayız. Geçmişini biliyoruz. Böylesi bir kulüpte mazeret üretemeyiz."

"Hocamızı gönderme düşüncemiz yok"

Başkan Recep Durul, sakatlıkları bulunan futbolcularla ilgili bilgilendirme de yaptı. Durul, "Caner 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. Markao'nun sağlık taramasında iyi huylu kemik kisti tespit edildi. Caktas soğuk algınlığı geçiriyor. Markao istekli ve Karagümrük maçında oynamak istiyor. Beklentimiz oynaması ancak Sakarya maçını da düşünüyor. Hocamız ile ilgili şunu ifade etmek istiyorum; '1-2 yenilgi sonrası hocamızı gönderelim' diye bir düşüncemiz olmayacak" cümlelerine yer verdi.

"Şehrimizin üst aklı bize güvence verdi ve yola çıktık"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın desteğine de değinen Durul, "Ertuğrul hoca ile Tahir Başkanımızın yanına gittik. Kendisi, 'Genel kurulu bitirin, yanıma gelin' dedi. Neticesinde şehrimizin otoritesi. Merhum Hüseyin Üzülmez döneminde transfer yasağını kaldırdı. Bunu başardı kendisi. Tahir Başkan adamcılık yapmıyor. Herkeste telefonu var ve kimseyi ayırmıyor. Kulübün içişlerine de hiç karışmıyor. Görüşmemizde, 'Bana şampiyon takım kurun. Biz gereğini yapacağız' dedi. Şehrimizin üst aklı bize güvence verdi ve yola çıktık. Bazı arkadaşlar, 'Madem parayı büyükşehir verecek, siz neden oradasınız?' diyor. Bilinmelidir ki hiçbir başkan, büyükşehir desteği almadan kulübü yönetmemiştir. Başkan Osman Gencal da İzmit Belediyesi'nin alanını Kocaelispor'a tahsis etti ve Baç'taki bina yapıldı" diye konuştu.

"Büyükşehir'den destek almak zorunda"

Recep Durul, geçtiğimiz sezon kendi imkanlarıyla kulüp kasasına 35 milyon TL koyduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Eski başkan ve yöneticilerin bu kulüp için neler yaptığını biliyoruz. Sefa Sirmen, Kocaeli'nin tüm imkanlarını Kocaelispor'a sağlıyordu. Bugün Recep, yarın Hasan ya da Hüseyin başkan olduğunda da büyükşehirden destek almak zorunda. Geçen sezon kendi imkanlarımdan 35 milyon TL aktardım ve takımı şampiyonluğa götürmek için elimden geleni yaptım. Çorum maçından sonra Tahir Başkan, '70 milyon veren varsa gelsin, aday olsun, Kocaelisporluları bir göreyim' dedi. Bu kirli düşünceler Kocaelispor'a büyük zarar veriyor. Kulübü dizayn ediyorlar, kulübün yönetimini belirliyorlar. Sizce bu gazetecilik mi? Kocaelispor'u ön plana çıkarmak gerekirken kişiler öne çıkıyor. Ülke zor bir süreçten geçiyor. Ekonomide dalgalanmalar var. Böyle bir ortamda tasarruf tedbirlerinin uygulandığı ortamda firmalardan destek almak kolay olmuyor. Ben bu yükün altına gövdemi koydum, koymaya da devam edeceğim. 50 milyon TL cebimden yönetim kurulumuz adına kaynak sağladım. Yarın bu katkıyı kulübe bırakır mıyım, bırakmaz mıyım bilmiyorum. Benim samimiyetim ortada. Yönetici arkadaşlarım aslanlar gibi çalışıyor. Kulübün içindeki yapıyı bozanlara da izin vermiyoruz. Hiç kimse Kocaelispor'u ve yönetimini küçümseyemez. Kimseden bir korkumuz, çekincemiz yok. 16 transfer yaptık. Büyükşehirden kasamıza 140 milyon TL para girdi. Bir firma ile 2 milyon TL anlaşma yaptık. 300 bin Euro'sunu aldık. Kalan dilimi 2025 yılının ilk çeyreğinde ödeyecek. Ulusal lisans almak için 22 milyonu da Tahir Başkan kulübe aktarttı. 100 milyon TL geriden geliyoruz. Bu para kasamızda olsaydı 2-2.5 ay rahatlayacaktık. Bugünkü koşullarda büyük bir rakam. Sponsorluklar yeterli gelmiyor. Söz alınan firmalar var. 250'nin üzerinde firma ile görüşüldü. Gönüllü verenler de var."

"Bazı şeylerin kontrolü bizde olmadığı için bekliyoruz"

Kocaelispor'un bir aile olduğunu da aktaran Durul, "Bizim futbolcu grubumuz çok karakterli kişiler. Biz bir aileyiz, aile içinde sıkıntılar olabilir. Büyükşehir belediye başkanımız futbolculara ve camiaya seslenerek söz verdi. Bunun üzerine söz olur mu? Güven konusunda bir sıkıntı yok. Tabii ki herkesin bir harcama planı var. Adamın cebinde parası yok, ne yapacak? Futbolcular bize süre sordu. Bazı şeylerin kontrolü bizde olmadığı için bekliyoruz. Kendilerinden özür diledim. Özür dilemek erdemliktir. Keşke her insan bunu yapabilse. Bu hafta futbolculara ödeme yapılacak. Gelen kaynak neyse tamamını aktaracağız. 30 milyon da işimizi görür. Tesislerle ilgili start verdik. 72 dönüm arazi için Tahir Büyükakın başkanımız talimatı verdi. İhale süreci birkaç ay sürer ve sonrasında inşaata başlanır" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Ekonomi, kocaeli, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor Başkanı Recep Durul: 'Bazı şeylerin kontrolü bizde değil, bekliyoruz' - Son Dakika

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