Kocaelispor - Denizlispor maçının ardından - Son Dakika
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Kocaelispor - Denizlispor maçının ardından

03.04.2022 16:02

- Kocaelispor - Denizlispor maçının ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak: "Üzgünüz, özür diliyoruz" Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: "Bu kadar atmayı beklemiyorduk" Spor Toto 1. Lig'in 30.

- Kocaelispor - Denizlispor maçının ardından

Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak: "Üzgünüz, özür diliyoruz"

Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: "Bu kadar atmayı beklemiyorduk"

KOCAELİ - Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Kocaelispor ile Denizlispor arasında oynanan mücadelenin ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Kocaelispor, düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Denizlispor'u konuk etti. 5-1 Denizli ekibinin galibiyetiyle biten karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında maçı değerlendirdi. Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, çok üzgün olduklarını belirterek, "Taraftarımızdan ve halkımızdan özür dileriz. Bize hiç yakışmayan bir sonuç aldık. Oyunda çok aksiyon var. 8-10 dakikalık bölümde 2-0, 3-0'ı yakalayacak pozisyonlarımız oldu. Çok pozisyon yakaladık ama değerlendiremedik. Yediğimiz golden sonra beraberliği yakaladık. İkinci yarı her şey tersine döndü. Maçın başında enteresan şekilde gol yedik. Nasıl oynayacaklarını, ne yapacaklarını bildiğimiz golü yedik. 3. golü yedik, santrasında topu kaptırdık, 4 oldu. Oyuncularımızın da morali bozuldu. Bu duruma biz getirdik. Taraftar merak etmesin, buradan da biz çıkaracağız. Şu an ne desek boş olacak. Bundan sonraki 8 maçımız da final olacak. Önümüzdeki hafta bundan daha zor maça çıkacağız. Biz başladığımızda dediğimiz ne varsa yapacağız. Bu oyuncularla buradan çıkacağız. Hem çok üzgünüz hem de çok özür diliyoruz" dedi.

Mesut Bakkal: "Bu kadar atmayı beklemiyorduk"

Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise, çok önemli bir maç kazandıklarını ifade ederek, "Bunun getirisini biliyoruz. Liglerin ertelenmesinden dolayı 5 haftadır maç oynamayan takım vardı. Oturduk, karar verdik; tatil mi yapacağız yoksa bu arayı iyi mi değerlendireceğiz diye. Buraya 28 antrenman ve 3 hazırlık maçı yaparak geldik. Ligde geldiğimiz durumda izin yapmanın bize yarar getirmeyeceğini gördük ve bugün de karşılığını aldık. Bu oyun planımızı 3 hazırlık maçında denedik. Hücumu iyi olan, savunmasında biraz sıkıntı yaşayan Kocaelispor vardı. Arkada boş alanlar bulacağımızı biliyorduk. İlk yarıda muhteşem taraftarın baskısıyla pozisyonlar verdik. Atağa çıkınca golleri bulduk. Açıkçası bu kadar beklemiyorduk. Pozisyon bulmayı bekliyorduk ama bu kadar beklemiyorduk. İçeride 5 maçımız var. 30 puanı görünce bana bu ligi bıraktıramazsınız dedim. İnandık. Bugün avantaj yakaladık. Bunu en iyi şekilde kullanmaya çalışacağız. Kocaeli'ye de geçmiş olsun. Bundan sonraki maçları inşallah kazanır. Böyle bir taraftar önünde oynamak keyif" diye konuştu.

Kocaelispor - Denizlispor maçının ardından
Kocaelispor - Denizlispor maçının ardından
Kocaelispor - Denizlispor maçının ardından
Kocaelispor - Denizlispor maçının ardından
Kocaelispor - Denizlispor maçının ardından

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Kaynak: İHA

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