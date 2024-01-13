 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kocaelispor, ikinci devreye iyi başlamak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaelispor, ikinci devreye iyi başlamak istiyor

Trendyol 1. Lig'de ilk devreyi 33 puanla 2. sırada tamamlayan Kocaelispor'un kulüp başkanı Engin Koyun, ikinci devreye iyi başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Koyun, takımda iyi bir hava olduğunu ve beklentileri karşılayacaklarını belirtti. Kocaelispor, ikinci devrenin ilk maçlarında puan kaybı yaşamamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaelispor, ikinci devreye iyi başlamak istiyor
13.01.2024 - 11:49,
Abone Ol

Trendyol 1. Lig'de ilk devreyi 33 puanla 2. sırada tamamlayan Kocaelispor'un kulüp başkanı Engin Koyun, ikinci devreye iyi başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Koyun, AA muhabirine, Antalya kampının faydalı ve verimli geçtiğini; birliğin, bütünlüğün ve kaynaşmanın sağlandığı çalışma dönemi geçirdiklerini belirtti.

Ara transfer döneminde birer forvet ve orta saha oyuncusu transfer etmeyi planladıklarını aktaran Koyun, bununla ilgili çalışmanın netleşmediğini kaydetti.

Koyun, ligde 2. sırada yer aldıklarını dile getirerek, "Bulunduğumuz yeri korumaya çalışacağız. Şehrin ve camianın beklentisi de bu. Takım da şehir de yönetim de teknik heyet de buna hazır." dedi.

Takımda iyi havanın mevcut olduğuna değinen Koyun, insanların kulüpten beklentisinin bulunduğunu ve bu beklentiyi futbolcular ile teknik heyetin yerine getireceğine inandıklarını dile getirdi.

Ligin ikinci devresine iyi başlangıç yapmak istediklerini aktaran Koyun, "Maç maç düşünerek hareket ediyoruz. O haftaki maçı en iyi şekilde geçmeyi amaçlıyoruz. Her maçın final olduğunu düşünerek çalışıyoruz." diye konuştu.

Koyun, ikinci devrenin ilk maçı olan Manisa Futbol Kulübü deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istediklerini belirterek, "Arkasından sahamızda karşılaşacağımız Eyüpspor'u eli boş göndermek için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Kocaelispor'u ikinci yarının başında zorlu maçlar bekliyor

Körfez temsilcisi, 17 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 33 puanla devreyi 2. sırada tamamladı.

Mazisinde 2 Türkiye Kupası bulunan Kocaelispor, ilk devrenin son 2 maçında 5 puan kaybı yaşadı. Buna rağmen 17 maçta elde ettiği puanlar, Kocaelispor'un üst sıralarda yer almasını sağladı.

"Süper Lig" hedefiyle Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Körfez ekibi için ikinci devrenin ilk maçlarında sahadan galibiyetlerle ayrılmak önem taşıyor.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Kocaelispor, ikinci devrenin ilk 3 maçında, sırasıyla deplasmanda Manisa Futbol Kulübü, evinde Eyüpspor, yine dış sahada Altay'la karşılaşacak.

İkinci devrelerin ilk maçlarında puan kayıpları

2001-2002 sezonundan bu yana "1. Lig" formatıyla düzenlenen organizasyonda 7 sezon mücadele eden yeşil-siyahlılar, ikinci devrelerin ilk 3 maçında puan kaybı yaşadı.

Körfez temsilcisi sırasıyla ikinci devrelerin ilk 3 maçında 2003-2004 sezonunda 4, 2004-2005'te 2, 2005-2006'da 8, 2006-2007'de 7, 2007-2008'de 5, 2009-2010 ve 2021-2022'de ise 9'ar puan kaybetti.

Yeşil-siyahlıların, 1. Lig'de mücadele ettiği 7 sezonda ikinci devre oynadığı ilk 3 maç verileri şöyle:

SezonOynadığıGalibiyetMağlubiyetBeraberlikPuan
2003-200431025
2004-200532017
2005-200630211
2006-200730122
2007-200831114
2009-201030300
2021-202230300

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol, Antalya, Manisa, Körfez, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor, ikinci devreye iyi başlamak istiyor - Son Dakika


12:25
Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20
Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08
Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01
Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48
Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12
Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
11:11
Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı
11:04
9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir

Son Dakika
12:25 Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20 Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08 Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01 Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48 Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12 Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
11:11 Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı
11:04 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
09:58 Babaannesi tarafından otobüste unutulan 6 yaşındaki çocuk son durakta fark edildi
09:45 MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 12:57:30. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaelispor, ikinci devreye iyi başlamak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement