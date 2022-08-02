Milli hentbolcular, Konya'da ilk antrenmanlarını yaptı - Son Dakika
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Milli hentbolcular, Konya'da ilk antrenmanlarını yaptı

02.08.2022 11:48
Milli hentbolcular, Konya'da ilk antrenmanlarını yaptı

Konya'da, 9-18 Ağustos'ta tarihleri arasında düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın ve Erkek Hentbol Takımları, Konya'da ilk antrenmanlarını yaptılar.

Konya'da, 9-18 Ağustos'ta tarihleri arasında düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın ve Erkek Hentbol Takımları, Konya'da ilk antrenmanlarını yaptılar.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler antrenmanlarını maçların da oynanacağı Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda yaptı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda Senegal, Bangladeş ve Özbekistan ile birlikte A Grubu'nda mücadele edecek.

Milliler ilk maçını 7 Ağustos Pazar günü saat 13.00'te Bangladeş ile oynayacak. 9 Ağustos Salı günü saat 11.00'de Senegal ile karşılaşacak olan milliler, 11 Ağustos Perşembe günü saat 13.00'te de Özbekistan ile mücadele edecek.

A Milli Erkek Hentbol Takımı ise İran ve Azerbaycan ile birlikte B Grubu'nda mücadele edecek. Milliler gruptaki ilk maçını 8 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te İran ile, ikinci maçını da 10 Ağustos Çarşamba günü saat 15.00'te Azerbaycan ile yapacak.

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Kaynak: AA

Konya, Spor, Son Dakika

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