Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası Konya'da tamamlandı - Son Dakika
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Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası Konya'da tamamlandı

03.09.2022 21:36
Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası Konya'da tamamlandı

Konya'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası, kapanış töreniyle sona erdi.

Konya'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası, kapanış töreniyle sona erdi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen müsabakaların kapanış töreninde konuşan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, şampiyonaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil 34 farklı ilden 53 kulüp ve 500'ü aşkın sporcunun katılım sağladığını söyledi.

Tulay, şampiyonanın kentte dolu dolu geçtiğine dikkati çekerek, "Konya'da olmayı çok seviyoruz. Konya'nın hem lokasyon hem de diğer özelliklerine bakıldığında satranca son derece uygun bir kent olduğunu yıllardır yaşayarak görüyoruz." diye konuştu.

Kentte 22 Ağustos'tan bu yana düzenlenen organizasyonlar kapsamında yaklaşık 2 bin kişinin katılım sağladığını aktaran Tulay, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise kentin tarım, sanayi ve kültürel potansiyeliyle beraber sportif faaliyetlerle de adından söz ettirmesinin mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Kısa süre önce kentte gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı hatırlatan Vali Özkan, "İlimizin sporla da ifade ediliyor olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sporda değişik branşlarda böyle bir altyapının oluşması hem Konyalı hemşerilerimizin istediği bir husus hem de ülkemizin sporuna katkı sunabilecek bir alan diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından şampiyonada dereceye giren kulüp ve sporculara protokol tarafından ödülleri verildi.

2022 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası'nda şampiyon Galva Metal Spor Kulübü Derneği olurken, ikinci Çanakkale Apaydın Satranç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, üçüncü Çelik Satranç Spor Kulübü Derneği, dördüncü İzmir Apaydın Satranç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, beşinci Yıldız Satranç Spor Kulübü Derneği, altıncı ise İstanbul Moda Spor Kulübü oldu.

Şampiyonada dereceye giren kulüpler gelecek yıl Türkiye Satranç İkinci Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Törene Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (AKSF) Başkanı Remzi Ay, kulüp yetkilileri, antrenörler ve sporcular katıldı.

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Kaynak: AA

Selçuklu, Türkiye, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası Konya'da tamamlandı - Son Dakika

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