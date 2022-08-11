Milli kick boksçu Hayriye Türksoy Hançer: En büyük hayalime 4 gün kaldı - Son Dakika
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Milli kick boksçu Hayriye Türksoy Hançer: En büyük hayalime 4 gün kaldı

11.08.2022 17:41
Milli kick boksçu Hayriye Türksoy Hançer: En büyük hayalime 4 gün kaldı

KONYA'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda Kick Boks kategorisinde mücadele edecek olan milli sporcu Hayriye Türksoy Hançer (25), "En büyük hedefime, en büyük hayalime 4 gün kaldı.

KONYA'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda Kick Boks kategorisinde mücadele edecek olan milli sporcu Hayriye Türksoy Hançer (25), "En büyük hedefime, en büyük hayalime 4 gün kaldı. Söylerken bile tüylerim diken diken oluyor" dedi.

Kayseri'de yaşayan, hem Kick Boks ve Wushu antrenörü hem de sporcusu Hayriye Türksoy Hançer, Konya'da düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda Kick Boks branşında ringe çıkacak. Full Contack kategorisinde 48 kilogramda mücadele edecek olan sporcu pazar günü Konya'ya gidecek. Bu yıl yapılan Türkiye Şampiyonaları'nda ve Kick Boks Dünya Kupası müsabakalarında altın madalya kazanan genç sporcu Hayriye Türksoy Hançer, Ocak ayından itibaren bu müsabakalara hazırlanıyor. Çalışmaları ve hedefleri hakkında DHA'ya özel açıklamalarda bulunan Hançer, "25 yaşındayım. Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Beden Eğitimi alanında Yüksek Lisans yapıyorum. Aynı zamanda Kayseri Spor A.Ş. Hem Kick Boks ve Wushu antrenörü, hem de sporcusuyum. Ocak ayından itibaren Konya'da başlayan 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'na hazırlanıyorum. Müsabakalara çıkmama son 4 gün kaldı. Bu yarışma son olarak 20217'de Azerbaycan'ın Bakü kentinde yapıldı. O oyunları izlediğim andan itibaren bu oyunları hayal ettim. Onun önünde de çok sayıda müsabakalara çıktık ama bu Kick Boks alanında dünyanın en büyük müsabakaları diyebilirim. Bu organizasyon İslami ülkeler arasında düzenlenen bir olimpiyat olarak görülüyor. Bu turnuvaya kadar 3 büyük organizasyona katıldım. Ocak ayında Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 43 ülkenin katıldığı Kick Boks Dünya Kupası'nda ve son olarak bir Türkiye Şampiyonası'nda da altın madalya kazandım ve İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele etme hakkı elde ettim. Burada müsabakalara çıkmama 4 gün kaldı. En büyük hedefime, en büyük hayalime 4 gün kaldı. Söylerken bile tüylerim diken diken oluyor" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ HER ZAMANKİ GİBİ ŞAMPİYONLUK"

Milli sporcu Hayriye Tüksoy Hançer açıklamasının devamında, "Bu şampiyonaya antrenörüm Esat Kaya ile birlikte şampiyon olabilmek için hazırlandık. Elimizden gelenin fazlasını yaptık. Çalışmalarımızdan ödün vermedik. Böyle önemli müsabakalara bir sene önceden hazırlanmaya başlıyoruz. 2-3 haftalık bir süreç yetmiyor. Ağırlık ve koşu antrenmanları ile boks ve kick boks antrenmanları yaptık. Maçlar yaklaştıkça idman sayımızı artırdık. Çalışmaya son güne kadar devam edeceğiz. Hedefimiz her zamanki gibi şampiyonluk. Şampiyonluk ağızdan çıktığı kadar kolay olmuyor. Şampiyon olabilmek için hakkını verebilmemiz gerekiyor. Birincilik kürsüsünde ilimizi temsil etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" ifadesinde bulundu.

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Kaynak: DHA

Kick Boks, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli kick boksçu Hayriye Türksoy Hançer: En büyük hayalime 4 gün kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli kick boksçu Hayriye Türksoy Hançer: En büyük hayalime 4 gün kaldı - Son Dakika
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