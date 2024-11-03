Konyaspor, Başakşehir'i 3-2 Yendi - Son Dakika
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Konyaspor, Başakşehir'i 3-2 Yendi

Konyaspor, Süper Lig'de Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

03.11.2024 16:13
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İsmail AKKAYA/KONYA,

STAT: Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Emre Kargın, Hakan Yemişken, Özcan Sultanoğlu

KONYASPOR: Slowik-, Uğurcan (Dk.87 Boranıjasevic), Adil, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Pedrinho (Dk.75 Melih), Aleksic (Dk.71 Oğulcan), Yusuf (Dk 87 Keyta) Kramer (Dk. 75 Umut)

BAŞAKŞEHİR: Muhammed- Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Kemen (Dk.78 Lima), Onur (Dk.60 Berat), Deniz, Crespo (Dk.70 Djalo), Figueiredo (Dk.60 Pelkas), Serdar (Dk.78 Davidson), Piatek

GOLLER: Dk. 32-50-73 Ndao (Konyaspor), 45+1 Opoku (Penaltı), Dk. 90+2 Piatek(Başakşehir)

SARI KARTLAR: Uğurcan, Guilherme, Oğulcan (Konyaspor) Ömer Ali Şahiner, Deniz (Başakşehir)

TFF Süper Ligin 11'nci haftasında Konyaspor, sahasında Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

19'uncu dakikada Guilherme'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ndao'nun şutu kaleci Muhammed'de kaldı.

32'nci dakikada Konyaspor, Ndao'nun golüyle öne geçti. Ceza sahasında Yusuf'un pasında topu önünde bulan Ndao'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

43'üncü dakikada ceza sahasında Serdar, Uğurcan ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Emre Kargın, penaltı noktasını gösterdi.

45+1'nci dakikada Başakşehir, Opoku'nun penaltı golüyle beraberliği yakaladı. Opoku'nun penaltı atışında kaleci Slowik, topu çeldi. Slowik'ten dönen topu takip eden Opoku'nun vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

50'nci dakikada Konyaspor yeniden öne geçti. Pedrinho'nun sol kanattan ceza sahası arkasında uzun pasında, altıpas çizgisi önünde topla buluşan Ndao'nun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1

60'ıncı dakikada ceza sahasında Piatek'in pasında topu önünde bulan Deniz'in şutunda top kaleci Slowik'de kaldı.

66'ncı dakikada Pedrinho'nun sol kanattan ortasında ceza sahasında topu önünde bulan Ndao'nun gelişine şutunda top direkten döndü. Dönen topu takip eden Pedrinho'nun şutu üstten auta çıktı.

73'üncü dakikada Konyaspor'da Ndao, üçüncü golünü skora yazdırdı. Pedrinho'nun sağ kanattan ortasında, ceza sahasında Kramer'in kafa pasıyla topu önünde bulan Ndao, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 3-1

90+2'nci dakikada Başakşehir, aradaki skor farkını 1'i indirdi. Deniz'in ortasında ceza sahasında Piatek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.

Karşılaşma Konyaspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Konyaspor, Başakşehir'i 3-2 Yendi - Son Dakika

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