Konyaspor, Başakşehir'i 3-2 Yenerek Galibiyet Aldı - Son Dakika
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Konyaspor, Başakşehir'i 3-2 Yenerek Galibiyet Aldı

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TFF Süper Lig'de Konyaspor, Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Teknik direktörler maç değerlendirmesi yaptı.

03.11.2024 16:59
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TFF Süper Ligin 11'inci haftasında Konyaspor, sahasında Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ve Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, düzenlenen basın toplantısına katıldı.

RECEP UÇAR: GÜVENLİ BİR OYUNU TERCİH ETMEMİZ GEREKİYORDU

Yeşil-beyazlı takımın başına yeni getirilen Teknik Direktör Recep Uçar, 2 günlük hazırlık süreçlerinin olduğunu ve güvenli bir oyunu tercih etmeleri gerektiğini belirterek, "2 günlük bir hazırlık sürecimiz vardı. Farklı oyunlar düşündüm, ama daha güvenli bir oyunu tercih etmemiz gerekiyordu. İlk yarı genel olarak topun arkasında iyi durduğumuz, iyi geçişler kovaladığımız pozisyonlar ürettik. Yusuf'un arkaya gittiği ve hakem tarafından faul verilmesi bence faul yoktu. 44'üncü dakikada maalesef defans arkasına atılmış top ve Uğurcan'ın ayağının kayması ve penaltı pozisyonu. Serdar düştüğü zaman devam da ediyor. Herhangi bir şey beklemiyor. O yediğimiz gol aslında bizim biraz moralimizi bozdu, rakibin de gücünü arttırdı. İkinci yarı gene biz kendi oyunumuzdan vazgeçmedik. Biz biraz daha topa sahip olmaya başladık. Baktığımızda ilk maçımız, harika bir galibiyet. Bundan dolayı da bütün oyuncularımızı canı gönülden kutluyorum. Umarım bu güzel başlangıcı sonuna kadar devam ettirebiliriz" dedi.

ÇAĞDAŞ ATAN: OYUNCULARLA İLGİLİ BAZI KARARLAR ALMAMIZ GEREKİYOR

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, oyuncuların gerekli reaksiyonu almadığını ve oyuncularla ilgili bazı kararları almaları gerektiğini belirtti. Atan, şöyle konuştu:

"Konyaspor, yeni hocasıyla, bizim karşımıza ilk maçına çıktı. Bize karşı nasıl bir baskı uygulayacaklarını, bekleme şekillerini çok merak ediyorduk. Ama bize çok sürpriz olan hiç beklemediğimiz çok derinde bir 11 kişi, topun arkasına geçip savunma yapan, geriden sadece uzun toplarla çıkmaya çalışan bir Konyaspor bulduk karşımızda. Nitekim o uzun toplardan bir tanesi savunma arkamıza gitti ve oradan bir gol yedik. Bence ilk yarı çok üretemedik belki, ama oynama isteğimiz üzerine berabere bitirdiğimiz bir ilk yarı bizim için bir şans oldu. İkinci yarı daha iyi başlayıp, galibiyeti getirecek, oyunları ve golleri bulmak istiyorduk açıkçası. Maçın ilk 5 dakikalık bölümüne klasik biraz tutuk başladık. Ama ona rağmen yapılan bir orta, 40-50 metreden gelen bir orta ve yine savunma hatası ki, bu ara çok sık tekrarlıyoruz. Çok kolay goller yenmeye başladık. Biz aynı takımla geçen sene ligin en az gol yiyen üçüncü takımıydık. Ama maalesef şu an aynı takım, bu reaksiyonu veremiyor. Özellikle savunma anlamında çok çalışmamıza, görüntülü bir şekilde desteklememize rağmen takım o reaksiyonu veremiyor. Çok kötü ikinci ve üçüncü golü yedik. 2-1'den sonra aslında Serdar'la, Deniz'le ve Piatek ile kalenin ağzından topu içeri sokamadığımız 2-2'yi yakalama şanslarını teptik. Üçüncü golden sonra takım biraz kırıldı. Yine de 3-2'yi bulduk. Geç olmasına rağmen biraz daha yüklenmeye çalıştık ama bize bir sonuç getirmedi. Mazeretin arkasına sığınmadan herkesin özellikle takımda taşın altına elini sokması gerektiğini, sorumluluk alması gerektiğini düşünüyorum. Çok fazla mesai harcıyoruz, çok fazla çalışıyoruz. Gecemiz, gündüzümüze karışmış durumda ama bazı noktalarda, bazı kararlar da oyuncularla ilgili özellikle almamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu takımın bu alışkanlığı var. Krize girdiği zaman zor reaksiyon veren bir takım geçen sene bunu biz yaşadık. Bundan önceki iki dönem hocalarımız da yaşadı. Bu reaksiyonu bir an önce verdirecek kararlar alabiliriz. Onları oturup, yönetimimizle, başkanımızla konuşacağız. Zor bir maça daha gidiyoruz şimdi Kopenhag. Zorlu bir fikstürden de geçiyoruz açıkçası. Onun üstüne Beşiktaş, kafamızı kaldırmak için güzel iki tane maç var gibi gözüküyor önümüzde. Ama reaksiyon vermediğiniz sürece bu fırsatlar size daha negatif yükte bindirebiliyor. O yüzden bunun için bir an önce bir galibiyet alıp veya iyi bir durumda iyi bir galibiyet alıp, puan alıp kafamızı kaldırmak istiyoruz."

Konyaspor, Başakşehir\'i 3-2 Yenerek Galibiyet Aldı
Kaynak: DHA

Çağdaş Atan, Başakşehir, Konyaspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor, Başakşehir'i 3-2 Yenerek Galibiyet Aldı - Son Dakika

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