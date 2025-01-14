Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz\'dan Hakem Eleştirisi

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KONYASPOR Başkanı Ömer Korkmaz, takımının Fenerbahçe'ye karşı 3-2 yenilgisinin ardından açıklama yaptı. Korkmaz, "Sahada hakem yok, VAR'da da hakem yokmuş gibi oynuyoruz. İnanın oyuncular kendi kararlarını kendi verse, Fenerbahçeli oyuncular kendilerini 2 kişi eksik bırakırdı. Oyuncuların adaletlerine daha çok güveniyorum. Böyle bir süreci artık yaşamak istemiyoruz. Zaten VAR noktasında sıkıntılıyız. Bu hakemlere ödenen ücretleri Anadolu takımlarına versinler en azından gelirimiz olur" dedi.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Konyaspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'BU LİG İKİ TAKIMDAN İBARET DEĞİL'

Hakem kararlarını eleştiren Ömer Korkmaz, "Bugün burada çok farklı bir mücadele vardı. Aslında iki taraf içinde çok güzel mücadele vardı. Bu bir kronik yara haline geldi. Bu lig sadece iki takımdan ibaret değil. Buraya odaklanmamız gerekiyor artık. Bundan sonra her maç daha değerli. Bugün sahada şunu gördük, büyüklerimiz, hakem hocalarımız yorumlayacaktır. Bizlerde Anadolu takımları olarak bu kararlardan tatmin olmak istiyoruz. Ama bunların devam etmesi her Anadolu kulübünün canını yakıyor. Dün Fenerbahçe kulübü aslında bir fragman yayınladı, bu günü de işaret etmiş olabilir. Benim gördüğüm Fenerbahçeli Kostic'in en az 3 sarı kartı vardı. Edin Dzeko'nun yaptığı hareket kırmızı karttı. Sahada hakem yok, VAR odasında hakem yok, korner olmayan bir pozisyondan 2'nci golü yiyoruz. Bunlarla nereye kadar gideceğiz bilmiyorum" diye konuştu.

'FENERBAHÇEYE DEĞİL HAKEMLERE YENİLDİK'

Fenerbahçe'ye değil hakemlere yenildiklerini söyleyen Korkmaz, "Bugün Prip'e atılan dirsek Kadıköy'de Fenerbahçe'nin bir oyuncusuna atılsa o penaltıyı veremeyecek miyiz? Zaten bu hakemler Türkiye'de eleştiriliyor. Sahada hakem yok, VAR'da da hakem yokmuş gibi oynuyoruz. İnanın oyuncular kendi kararlarını kendi verse, Fenerbahçeli oyuncular kendilerini 2 kişi eksik bırakırdı. Oyuncuların adaletlerine daha çok güveniyorum. Böyle bir süreci artık yaşamak istemiyoruz. Zaten VAR noktasında sıkıntılıyız. Bu hakemlere ödenen ücretleri Anadolu takımlarına versinler en azından gelirimiz olur. Zaten zor şartlarda ayakta kalan takımlarız. Bir Anadolu takımı sahada daha ne kadar mücadele edebilir? Oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Onlara da söyledim kaybettiğimize üzülmeyelim, Fenerbahçe'ye değil biz hakemlere yenildik. Bu takımlar eğer sonu belli olan maçları oynayacaksa biz Anadolu takımları olarak zaten para kazanamıyoruz. Oynamayalım bu maçları doğrudan bitsin. Biz Fenerbahçe'nin 10'da 1 bütçesi bile olan bir takım değiliz. Zaten ihtiyacımız yok en azından bırakın oynayalım. Kaybetmeyi hak ediyorsak kaybedelim. Bu ligde kalmayı hak etmiyorsak kalmayalım. Anadolu takımlarının bir değer olduğunu artık fark etmemiz lazım. Eğer Türkiye'deki futbol birkaç takımdan ibaretse o zaman kendi aralarında oynayacaklar" şeklinde konuştu.