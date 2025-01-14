Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan Hakem Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan Hakem Eleştirisi

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz\'dan Hakem Eleştirisi

Konyaspor, Fenerbahçe'ye 3-2 kaybettikleri maç sonrası başkan Ömer Korkmaz, hakemlerin yetersizliğini ve VAR sistemindeki sorunları eleştirerek, Anadolu takımlarının haklarının korunması gerektiğini vurguladı.

14.01.2025 00:11  Güncelleme: 00:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KONYASPOR Başkanı Ömer Korkmaz, takımının Fenerbahçe'ye karşı 3-2 yenilgisinin ardından açıklama yaptı. Korkmaz, "Sahada hakem yok, VAR'da da hakem yokmuş gibi oynuyoruz. İnanın oyuncular kendi kararlarını kendi verse, Fenerbahçeli oyuncular kendilerini 2 kişi eksik bırakırdı. Oyuncuların adaletlerine daha çok güveniyorum. Böyle bir süreci artık yaşamak istemiyoruz. Zaten VAR noktasında sıkıntılıyız. Bu hakemlere ödenen ücretleri Anadolu takımlarına versinler en azından gelirimiz olur" dedi.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Konyaspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'BU LİG İKİ TAKIMDAN İBARET DEĞİL'

Hakem kararlarını eleştiren Ömer Korkmaz, "Bugün burada çok farklı bir mücadele vardı. Aslında iki taraf içinde çok güzel mücadele vardı. Bu bir kronik yara haline geldi. Bu lig sadece iki takımdan ibaret değil. Buraya odaklanmamız gerekiyor artık. Bundan sonra her maç daha değerli. Bugün sahada şunu gördük, büyüklerimiz, hakem hocalarımız yorumlayacaktır. Bizlerde Anadolu takımları olarak bu kararlardan tatmin olmak istiyoruz. Ama bunların devam etmesi her Anadolu kulübünün canını yakıyor. Dün Fenerbahçe kulübü aslında bir fragman yayınladı, bu günü de işaret etmiş olabilir. Benim gördüğüm Fenerbahçeli Kostic'in en az 3 sarı kartı vardı. Edin Dzeko'nun yaptığı hareket kırmızı karttı. Sahada hakem yok, VAR odasında hakem yok, korner olmayan bir pozisyondan 2'nci golü yiyoruz. Bunlarla nereye kadar gideceğiz bilmiyorum" diye konuştu.

'FENERBAHÇEYE DEĞİL HAKEMLERE YENİLDİK'

Fenerbahçe'ye değil hakemlere yenildiklerini söyleyen Korkmaz, "Bugün Prip'e atılan dirsek Kadıköy'de Fenerbahçe'nin bir oyuncusuna atılsa o penaltıyı veremeyecek miyiz? Zaten bu hakemler Türkiye'de eleştiriliyor. Sahada hakem yok, VAR'da da hakem yokmuş gibi oynuyoruz. İnanın oyuncular kendi kararlarını kendi verse, Fenerbahçeli oyuncular kendilerini 2 kişi eksik bırakırdı. Oyuncuların adaletlerine daha çok güveniyorum. Böyle bir süreci artık yaşamak istemiyoruz. Zaten VAR noktasında sıkıntılıyız. Bu hakemlere ödenen ücretleri Anadolu takımlarına versinler en azından gelirimiz olur. Zaten zor şartlarda ayakta kalan takımlarız. Bir Anadolu takımı sahada daha ne kadar mücadele edebilir? Oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Onlara da söyledim kaybettiğimize üzülmeyelim, Fenerbahçe'ye değil biz hakemlere yenildik. Bu takımlar eğer sonu belli olan maçları oynayacaksa biz Anadolu takımları olarak zaten para kazanamıyoruz. Oynamayalım bu maçları doğrudan bitsin. Biz Fenerbahçe'nin 10'da 1 bütçesi bile olan bir takım değiliz. Zaten ihtiyacımız yok en azından bırakın oynayalım. Kaybetmeyi hak ediyorsak kaybedelim. Bu ligde kalmayı hak etmiyorsak kalmayalım. Anadolu takımlarının bir değer olduğunu artık fark etmemiz lazım. Eğer Türkiye'deki futbol birkaç takımdan ibaretse o zaman kendi aralarında oynayacaklar" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Ömer Korkmaz, Fenerbahçe, Konyaspor, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan Hakem Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 06:17:33. #1.12#
SON DAKİKA: Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan Hakem Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.