Konyaspor bir ilki başardı! Başakşehir'e sahasında soğuk duş - Son Dakika

Konyaspor bir ilki başardı! Başakşehir'e sahasında soğuk duş

Konyaspor bir ilki başardı! Başakşehir\'e sahasında soğuk duş
Son Güncelleme: 02.09.2023 21:51

Süper Lig'de Başakşehir'e konuk olan Konyaspor, İstanbul ekibini deplasmanda 1-0 yenerek bir ilki başardı. Bu galibiyetle Konyaspor puanını 8'e yükseltti. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ise üç maçta henüz puan alamadı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile Konyaspor mücadele etti. Karşılaşmanın kazananı 1-0'lık skorla konuk takım oldu. Yeşil-beyazlılar, bu galibiyetle Başakşehir'i deplasmanda ilk kez mağlup etti.

TEK GOL CIKALLESHI'DEN

Ev sahibi ekipte Ousseynou Ba, 43. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Rakibinin bir kişi eksik kalmasını iyi değerlendiren Konyaspor, 53. dakikada Sokol Cikalleshi'nin attığı golle galibiyeti elde etti.

Konyaspor bir ilki başardı! Başakşehir'e sahasında soğuk duş

DEPLASMANDA İLK KEZ MAĞLUP ETTİLER

Konuk takım Konyaspor, Süper Lig'e iyi başlamayan İstanbul temsilcisi Başakşehir'i deplasmanda mağlup ederek bir ilke imza atmayı başardı.

Konyaspor bir ilki başardı! Başakşehir'e sahasında soğuk duş

BAŞAKŞEHİR, PUANLA TANIŞAMADI

2021-2022 sezonuna Aykut Kocaman ile başlayan ve ilk 3 maçını kaybeden Başakşehir, daha sonra göreve Emre Belözoğlu'nu getirdi. Emre Belözoğlu da 2023-2024 sezonuna 3 maçlık mağlubiyetle başladı.

Konyaspor bir ilki başardı! Başakşehir'e sahasında soğuk duş

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Son Dakika Spor Konyaspor bir ilki başardı! Başakşehir'e sahasında soğuk duş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konyaspor bir ilki başardı! Başakşehir'e sahasında soğuk duş - Son Dakika
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