Konyaspor, Galatasaray'ı 2-0 Mağlup Etti
Konyaspor, Galatasaray'ı 2-0 Mağlup Etti

21.02.2026 22:29
TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı.

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Furkan Ürün, Samet Çavuş

TÜMOSAN KONYASPOR: Bahadır, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil, Arif (Dk. 86 Yasir) Melih, Berkan Kutlu, Deniz Türüç (Dk. 86 Jevtovic), Bjorlo, Olaigbe (Dk. 72 Bardhi), Muleka (Dk. 65 Kramer)

GALATASARAY: Uğurcan Çakır, Boey (Dk. 76 Asprilla) Singo, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 46 Torreira), Eren Elmalı, Lemina, Sara (Dk. 84 İlkay), Sane, Yunus Akgün (Dk. 46 Lang), Sallai, Icardi (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz)

GOLLER: Dk. 75 Adil, Dk. 81 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor)

SARI KARTLAR: Arif, Deniz Türüç, Kramer, Bahadır (TÜMOSAN Konyaspor), Eren Elmalı, Lemina (Galatasaray)

Süper Lig'in 23'üncü haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

8'inci dakikada Melih'in sol çaprazdan şutunda top yandan auta çıktı.

27'nci dakikada Sara'nın pasında ceza sahasında topu önünde bulunan Yunus Akgün'un şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

29'uncu dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahasında pasında topla buluşan Icardi'nin şutunda meşin yuvarlak yan ağlarla buluştu.

36'ncı dakikada Eren Elmalı'nın ceza sahasında pasında Sallai'nin vole vuruşunda kaleci Bahadır topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

49'uncu dakikada Lang'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Boey'in vuruşunda kaleci Bahadır müdahale etti. Bahadır'dan dönen topu takip eden Sane'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR'ı inceleyen hakem Atilla Karaoğlan, ofsayt nedeniyle golü iptal etti.

55'inci dakikada Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı.

60'ıncı dakikada ceza sahasında Andzouana'nın pasında Muleka'nın topuğuyla vuruşunda top yandan auta çıktı.

64'üncü dakikada Deniz'in sağ kanattan serbest vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır çift yumrukla topa müdahale etti.

73'üncü dakikada Sara'nın sağ kanattan serbest vuruşunda top kaleci Bahadır'da kaldı.

75'inci dakikada Konyaspor öne geçti. Sağdan Deniz'in köşe vuruşunda ön direkte Uğurcan Yazğılı'nın kafayla içeri çevirdiği topu Adil tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

81'inci dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasında Bardhi'nin yerden kale önüne çevirdiği topa vuran Kramer, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşma Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: DHA

