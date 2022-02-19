Spor Toto Süper Lig 26. haftasında Konyaspor sahasında Kasımpaşa ile 4-4 berabere kaldı. Büyük bir heyecana sahne olan maçta 90+1. dakikada gelen Kasımpaşa'nın golüne Konyaspor, 90+10. dakikada penaltıdan cevap verdi ve iki taraf puanları paylaştı.
Karşılaşmanın 87. dakikasında Kasımpaşa'dan Hadergjonaj bir pozisyon sonrası Konyasporlu futbolcularla tartışma yaşadı. Ardından tribünlerle diyaloğa girdi. Sahanın içi iyice girildi. Oyun bir süre durdu. Gerilimin fitili burada ateşlendi.
Konyaspor uzatmaların son saniyesinde attığı penaltı golüyle puanı kurtardı. Maçın bitiş düdüğüyle saha içinde bırakılan gerginlik koridora yansıdı. İki takımdan bazı futbolcular arasında gerginlik çıktı. Güvenlikler müdahale etti. Ortaya çıkacak kamera görüntülerinden sonra nasıl yaptırım uygulanacağı belli olacak.
Son Dakika › Spor › Konyaspor - Kasımpaşa maçı sonrası arbede çıktı! İki takım oyuncuları ve yöneticileri kavga etti - Son Dakika Spor