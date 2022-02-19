Üye Girişi
Konyaspor - Kasımpaşa maçı sonrası arbede çıktı! İki takım oyuncuları ve yöneticileri kavga etti - Son Dakika

Konyaspor - Kasımpaşa maçı sonrası arbede çıktı! İki takım oyuncuları ve yöneticileri kavga etti

19.02.2022 09:48

Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ve Kasımpaşa 4-4 berabere kaldı. Nefes kesen maçın ardından soyunma odası koridorları karıştı. İki takım oyuncuları ve yetkilileri arasında kavga çıktı.

Spor Toto Süper Lig 26. haftasında Konyaspor sahasında Kasımpaşa ile 4-4 berabere kaldı. Büyük bir heyecana sahne olan maçta 90+1. dakikada gelen Kasımpaşa'nın golüne Konyaspor, 90+10. dakikada penaltıdan cevap verdi ve iki taraf puanları paylaştı.

Sahadaki güzel futbola yakışmadı! Konyaspor ve Kasımpaşalı futbolcular koridorda birbirine girdi

TRİBÜNLERLE GERGİNLİK YAŞADI

Karşılaşmanın 87. dakikasında Kasımpaşa'dan Hadergjonaj bir pozisyon sonrası Konyasporlu futbolcularla tartışma yaşadı. Ardından tribünlerle diyaloğa girdi. Sahanın içi iyice girildi. Oyun bir süre durdu. Gerilimin fitili burada ateşlendi.

Sahadaki güzel futbola yakışmadı! Konyaspor ve Kasımpaşalı futbolcular koridorda birbirine girdi

KORİDORDA BAŞLADI

Konyaspor uzatmaların son saniyesinde attığı penaltı golüyle puanı kurtardı. Maçın bitiş düdüğüyle saha içinde bırakılan gerginlik koridora yansıdı. İki takımdan bazı futbolcular arasında gerginlik çıktı. Güvenlikler müdahale etti. Ortaya çıkacak kamera görüntülerinden sonra nasıl yaptırım uygulanacağı belli olacak.

Sahadaki güzel futbola yakışmadı! Konyaspor ve Kasımpaşalı futbolcular koridorda birbirine girdi
Sahadaki güzel futbola yakışmadı! Konyaspor ve Kasımpaşalı futbolcular koridorda birbirine girdi
YORUMLAR
500
Konyaspor - Kasımpaşa maçı sonrası arbede çıktı! İki takım oyuncuları ve yöneticileri kavga etti Konyaspor - Kasımpaşa maçı sonrası arbede çıktı! İki takım oyuncuları ve yöneticileri kavga etti Sahadaki futbola yakışmadı! Konyaspor ve Kasımpaşalı futbolcular koridorda birbirine girdi Sahadaki futbola yakışmadı! Konyaspor ve Kasımpaşalı futbolcular koridorda birbirine girdi Konya-Kasımpaşa karşılaşması nefes kesti! Konya-Kasımpaşa karşılaşması nefes kesti!

Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Konyaspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor - Kasımpaşa maçı sonrası arbede çıktı! İki takım oyuncuları ve yöneticileri kavga etti - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
09:48 Konyaspor - Kasımpaşa maçı sonrası arbede çıktı! İki takım oyuncuları ve yöneticileri kavga etti
09:39 Falyalı suikastı, Susurluk'un kilit ismi Erol Evcil'e kadar uzandı! Evcil'in koruması da Kıbrıs'taydı
09:29 Adını Feriha Koydum'da oynarken henüz çocuktular! Yıllar sonra çocuklarını buluşturdular!
09:27 Otomobil sahipleri merak ediyordu! İşte aracınızın neden çürüdüğünü anlatan video
09:25 Sedat Peker cephesinden aylar sonra ses geldi! Bu kez oğlu, Tarkan'ın şarkısını paylaştı!
09:23 Buzlanma can aldı! Konya'da devrilen tur otobüsünde 5 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
09:21 Cumhur İttifakı'na katılması bekleniyordu! Fatih Erbakan'dan "5 holding ve 2.7 trilyon" vurgulu hükümet eleştirisi
08:55 Emeklilikte yaşa takılanlara müjde: Söz verildi! 2022'de sorun tamamen çözülüyor!
08:49 Dehşet gemisinde bir Türk kayıp! İtalyan bayraklı gemide yangın çıkmıştı, 14 kaybın arasında bir Türk de var
08:36 Sıla'nın acısını o da yaşıyor! Köpeği Balım, cinayetten sonra evin önünden ayrılmıyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 09:55:19. #1.13#
SON DAKİKA: Konyaspor - Kasımpaşa maçı sonrası arbede çıktı! İki takım oyuncuları ve yöneticileri kavga etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement