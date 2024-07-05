Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, Hedeflerini Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, Hedeflerini Açıkladı

Geniş Video İzle

Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, yeni sezon öncesi hedeflerini açıkladı. Çamdalı, takımın tekrar korkulan bir deplasman takımı haline gelmesini ve taraftara heyecan veren bir oyun oynatmayı amaçladığını belirtti. Ayrıca, transfer döneminde atletik bir forvet arayışında olduklarını da sözlerine ekledi.

05.07.2024 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, "Tek amacım, tekrar korkulan bir deplasman takımı haline gelmek. En büyük isteğim ve arzum bu. Fizik gücü yüksek, taraftara heyecan veren bir oyun oynatmak istiyorum. Bunun için gerekli yüklemelere başladık. Bunun da meyvesini sezon içinde alacağız" dedi.

Konyaspor'da yeni sezon kamp döneminin 1'inci etabı, yarın yapılacak olan antrenmanla sona erecek. Bugün yapılan antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Ali Çamdalı, "1'inci etap kamp dönemini yarın itibarıyla bitiyoruz. Planladığımız, 3 etaptan birisini burada bitirmiş olacağız. Pazartesi itibarıyla Kayseri'ye gideceğiz. Ayın 19'una kadar 2'nci etabı tamamlayıp sonrasında da yurt dışı kampımız olacak. Kayseri etabında bir hazırlık maçı düşünüyoruz. Yurt dışı kampını tamamen hazırlık maçları için kendimize ayırdık. Toplamda 4 hazırlık maçı düşünüyoruz. Rakiplerimizin hepsi de dişli olacak. Hem kendi gücümüzü hem de kendi durumumuzu analiz edebilmek için iyi rakipler tercih ediyoruz. Umarım orayı da en sağlıklı şekilde tamamlayıp mutlu bir şekilde Konya'ya geri döneriz" şeklinde konuştu.

"GÜÇLÜ BİR KONYASPOR YARATMAK İSTİYORUM"

Fizik gücü yüksek ve taraftara heyecan veren bir oyun oynatmak istediğini ifade eden Çamdalı, "Oyun felsefem ve planım şu; güçlü bir Konyaspor yaratmak, fizik gücü olan, taraftarı heyecanlandıran bir oyun. Son yıllarda kaybettiğimiz iç saha gücünü yaratmak istiyorum. Taraftarımızla birlikte tekrardan iç saha Konyaspor'u yaratmak istiyoruz. Bu avantajı ve imkanı son yıllarda biraz kaybetmiştik. Tek amacım, tekrar korkulan bir deplasman takımı haline gelmek. En büyük isteğim ve arzum bu. Fizik gücü yüksek, taraftara heyecan veren bir oyun oynatmak istiyorum. Bunun için gerekli yüklemelere başladık. Bunun da meyvesini sezon içinde alacağız" diye konuştu.

"ATLETİK FORVETE BAKIYORUZ"

Transfer yapmak istediğini söyleyen Ali Çamdalı, "Pivot özellikli, uzun boylu olup aynı zamanda mobil ve atletik olan forvet bakıyoruz. Tamamen pivot üzerine kurulu bir oyun demek. Oyunu tamamen üçüncü bölgeye yığmak demek ya da uzun toplarla oynayacağınız anlamına gelir. Böyle spesifik duruma girmeden güçlü, bizi öne taşıyabilen, önde top tutabilen, boyu yüksek olup aynı zamanda da mobil gezgin ve atletik bir forvete bakıyoruz aslında" diyerek sözlerini noktaladı.

Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, Hedeflerini Açıkladı
Kaynak: DHA

Konyaspor, Konya, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, Hedeflerini Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:56 Vincenzo Montella’dan UEFA’ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek Vincenzo Montella'dan UEFA'ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek
17:37 MİT’in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi
17:15 MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın
15:37 Merih Demiral Hollanda maçında yok TFF, UEFA’nın ceza kararına karşı CAS’a gidemiyor Merih Demiral Hollanda maçında yok! TFF, UEFA'nın ceza kararına karşı CAS'a gidemiyor
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed’e bir davetimiz olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed'e bir davetimiz olabilir
19:05 İYİ Parti’den “bozkurt“ işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli İYİ Parti'den "bozkurt" işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli
19:00 Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral’ın heykelini dikecek Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral'ın heykelini dikecek
18:33 Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun’daki devasa yılan iddiasını Haberler.com’a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun'daki devasa yılan iddiasını Haberler.com'a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli
17:28 Ali Koç’un Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili “şüpheli“ sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı Ali Koç'un Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili "şüpheli" sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı
17:14 Transfer imzaya kaldı Mourinho’nun 1 numaralı golcüsü Fenerbahçe’ye geliyor Transfer imzaya kaldı! Mourinho'nun 1 numaralı golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor
16:54 Teksas’ta dehşet verici köpek balığı saldırısı: Bir kadın, ciddi şekilde yaralandı Teksas'ta dehşet verici köpek balığı saldırısı: Bir kadın, ciddi şekilde yaralandı
16:48 TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA’nın Merih Demiral’a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı
16:21 Elazığ’da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu Elazığ'da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 20:13:04. #1.13#
SON DAKİKA: Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, Hedeflerini Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement