Konyaspor ve Antalyaspor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
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Konyaspor ve Antalyaspor 1-1 Berabere Kaldı

Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, sahasında Antalyaspor ile oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. Adil'in attığı gol ile Konyaspor öne geçti, ardından Larsson'un penaltı golü ile Antalyaspor eşitliği sağladı.

07.12.2024 16:03
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STAT: Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

KONYASPOR: Slowik, Oğulcan, Adil, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Ndao (Dk.90+1 Melih Bostan), Aleksic (Dk. 90+1 Adem), Pedriho (Dk. 81 Melih İbrahimoğlu), Yusuf (Dk.71 Prip), Umut (Dk.81 Kramer)

ANTALYASPOR: Piric, Erdoğan, Veysel, Thalisson, Güray (Dk. 76 Mert), Petrusenko (Dk. 64 Towsend), Kaluzinski (90+1 Milosevic) Soner, Larsson, Van de Streek (Dk. 46 Safuri), Gaich (Dk. 90+1 Abdurrahim)

GOLLER: Dk. 15 Adil (Konyaspor), Dk. 90 Larsson (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Bazoer, Ndao, Oğulcan (Konyaspor), Townsend (Antalyaspor)

Süper Lig'in 15'inci haftasında Konyaspor, sahasında konuk ettiği Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

12'nci dakikada Larsson'un ortasında ceza sahasında topu önünde bulan Gaich'in şutunda top yandan auta çıktı.

13'üncü dakikada Larsson'un ceza sahası yayından çektiği şutunda kaleci Slowik, müdahale ederek topu çeldi. Defans topu uzaklaştırdı.

15'inci dakikada Konyaspor golü buluyor. Guilherme'nin sağ kanattan ortasında ceza sahasında topa yükselen Adil'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

İlk yarı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

61'nci dakikada ceza sahası sol çaprazında topu önünde bulan Pedriho'nun şutunda top, üst direkten geri döndü.

63'üncü dakikada ceza sahasında bulunan Yusuf'un ara pasında topu önünde bulan Umut'un şutunda kaleci Piric, müdahale edip topu çeldi.

85'inci dakikada Antalyaspor'un köşe vuruşunda Ndao'nun, ceza sahasında topsuz alanda müdahalesiyle Veysel yerde kaldı.

Hakem Halil Umut Meler, 'VAR' incelemesi sonucu penaltı noktasını gösterdi.

90'ıncı dakikada Antalyaspor, beraberliği yakaladı. Larsson'un penaltı vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-1

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Konyaspor ve Antalyaspor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika

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