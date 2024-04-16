Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi ikinci vize ve 13 Yaş Kocaeli İl baraj geçme yarışlarında adını duyuran Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü yüzücülerinin yeni hedefi bölge ve Türkiye Şampiyonaları oldu.
Gebze Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapılan yarışlara Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü 16 sporcu ve 3 antrenör ile katıldı. Körfez ekibi yüzücüleri yarışmalarda birçok barajı ve elemeyi başarıyla geçerek gözlerini bölge ve Türkiye Şampiyonaları'na çevirdi. Bu çerçevede Körfez Gençlerbirliği 11-12 yaş grubu sporcularından; Ecesu Samastı, Emre Oturgan, Ömer Eymen Toptaş, Elif Konukçu, Atilla Aras Aydın ve Ahsen Tanrıverdi 2024 Aralık ayında yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na katılmayı garantilerken 8 sporcu bölge müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Körfez ekibinden 11-12 yaş grubu sporcularından 8'i de 10-12 Mayıs 2024 tarihlerinde Sakarya'da yapılacak olan Grup Müsabakalarına katılmaya hak kazandı. 13 yaş kadın sporcularından Meyra Kocaman ve Doğa Duygu Ergül ise Ankara'da yapılacak olan Bölge Karmaları Milli Takım Seçme Yarışlarına katılmaya hak kazanırken, 15 yaş erkek sporcumuz Emre Fatih Kartal 2-4 Mayıs 2024 tarihlerinde Edirne'de yapılacak olan Yıldız - Genç ve Açık Yaş Milli Takım Seçme Yarışlarına katılmaya hak kazandı. - KOCAELİ
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Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Doruk Erolçevik, Mısırlı rakibi Eslam Osama'yı yenerek dünya şampiyonu oldu. Erolçevik, erkekler epede ilk dünya derecesini elde ederek Türk eskrim tarihinde bir ilke imza attı. Şampiyonluk madalyasını T.C. Suudi Arabistan Krallığı Büyükelçisi Prof. Dr. Emrullah İşler'in elinden aldı.
Zeytinburnu'nda iki esnaf arasında çıkan tartışmayı ayırmaya çalışan bir kişi, tabanca ile vurularak yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Tartışma sonucunda ateş açan saldırgan gözaltına alınırken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Corendon Alanyaspor'u ziyaret etti. Montella, antrenman öncesinde kulüp başkanı ve teknik direktörle bir araya gelerek sohbet etti. Ziyaretin ardından futbolcularla bir araya gelen Montella, başarı diledi.
Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar +81 kiloda yarışan Havvanur Kethüda, finalde Ukraynalı rakibini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Trabzon Havalimanı'nda düzenlenen karşılama töreninde Kethüda, milli marşımızı okuttuğu için gururlu olduğunu belirtti ve gelecek hedeflerini paylaştı.
Sivasspor, Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve çift kale maç yaparak hazırlıklarını tamamladı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek. Maç, 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.
Sivas'ta düzenlenen U15 Türkiye Güreş Şampiyonası başladı. Şampiyonanın açılış seremonisine Sivas Valisi, Belediye Başkan Vekili ve birçok ünlü güreşçi katıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye’de kırılan ilk uluslararası atletizm rekoruna ev sahipliği yapan "Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu", bu yıl 28 Nisan Pazar günü koşulacak. Avrupa’da “Gold Label” kategorisinde yer alan 4 yarı maratondan biri olan koşunun basın toplantısı İBB Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti’nde yapıldı. Yarı Maraton’da kadınlar ve erkeklerde birincilere 15’er bin dolar verilecek. Tüm kategorilerde dağıtılacak muhtemel toplam para ödülü 8 milyon 6 bin lira.
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