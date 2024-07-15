Körfez Kiraz Festivali'nde Gebze Arapçeşmespor Kulübü U13 Dostluk Futbol Turnuvasını kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Körfez Kiraz Festivali'nde Gebze Arapçeşmespor Kulübü U13 Dostluk Futbol Turnuvasını kazandı

Körfez Kiraz Festivali\'nde Gebze Arapçeşmespor Kulübü U13 Dostluk Futbol Turnuvasını kazandı

Körfez Kiraz Festivali kapsamında düzenlenen kızlar U13 Dostluk Futbol Turnuvasında Gebze Arapçeşmespor Kulübü birinci oldu. Turnuvaya 9 takım katıldı ve renkli maçlar oynandı.

15.07.2024 10:01  Güncelleme: 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Körfez Kiraz Festivali kapsamında düzenlenen kızlar U13 Dostluk Futbol Turnuvasında kazanan Gebze Arapçeşme spor Kulübü oldu.

Körfez Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Kiraz Festivali etkinlikleri kültürel etkinliklerin yanı sıra sportif etkinliklerle de renklendi. Bu yıl 50'incisi düzenlenen Körfez Kiraz Festivali kapsamında kızlar U13 Dostluk Futbol Turnuvası yapıldı. 3 gün süren ve Yarımca Sahilinde bulunan Körfez Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü Akademik Spor Sahasında yapılan turnuva adına yakışır şekilde dostluk ve kardeşlik havasında gerçekleşti. Çevre il ve ilçelerden gelen takımların karşılaştığı turnuvaya 9 takım katıldı. Grup eleme sistemi ile karşılaşan takımlar çekişmeli ve heyecanlı maçlar ortaya koydu. Genç sporcuların maç tecrübelerinin artması için önemli olduğu ifade edilen turnuvada renkli ve güzel görüntüler ortaya çıktı.

Turnuvaya Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün ev sahipliğinin yanı sıra İstanbul'dan Pendik Güvenspor, Tuzla Sahilspor, Düzce FK, Kocaeli Karşıyaka Koleji, Gebze Kadın FK, Gebze Arapçeşmespor Kulübü, Darıca Birlikspor ve Derince Yavuzspor katıldı.

Törende takımlara ödüllerini Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün adına Körfez Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ali Osman Baş ile teknik direktör ve spor adamları Haluk Kaya, Bilal Turgut ve Hamza Alyılmaz tarafından verildi.

Turnuvanın kazananı Gebze Arapçeşmespor Kulübü olurken, Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü 2'nci, Pendik Güvenspor 3'üncü, Karşıyaka Koleji ise 4'üncü oldu. Turnuvanın "en centilmen takımı" olarak Düzce FK'ya ödül verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Futbol, Körfez, Gebze, Kiraz, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Körfez Kiraz Festivali'nde Gebze Arapçeşmespor Kulübü U13 Dostluk Futbol Turnuvasını kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:14 Ankara ile Şam arasındaki normalleşme adımları İsrail’in uykularını kaçırdı: Karşı cephe güçleniyor Ankara ile Şam arasındaki normalleşme adımları İsrail'in uykularını kaçırdı: Karşı cephe güçleniyor
10:10 Bursa’da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti Bursa'da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
10:06 CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan
09:16 Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu
08:08 Türkiye’nin en karanlık ve uzun gecesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti Türkiye'nin en karanlık ve uzun gecesi! 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
11:24 Gizli Servis, Trump’a karşı yapılan suikast girişiminden yerel polisi sorumlu tuttu Gizli Servis, Trump'a karşı yapılan suikast girişiminden yerel polisi sorumlu tuttu
11:21 Listede 3 Türk var EURO 2024’e damga vuran kadro belli oldu Listede 3 Türk var! EURO 2024'e damga vuran kadro belli oldu
11:10 Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Osman’ı Emir Berke Zincidi, değişimiyle şaşkına çevirdi Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi, değişimiyle şaşkına çevirdi
10:56 Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş’in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş'in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi
10:49 Maça devam edemedi İşte Copa America finalinde sakatlanan Messi’nin ayağının son hali Maça devam edemedi! İşte Copa America finalinde sakatlanan Messi'nin ayağının son hali
10:39 Gözde Seda Altuner, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna katıldı Gözde Seda Altuner, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna katıldı
09:56 Laneti devam ediyor Harry Kane yine kupa kazanamadı Laneti devam ediyor! Harry Kane yine kupa kazanamadı
09:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz mesajı dijital gösterim ekranında yayımlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz mesajı dijital gösterim ekranında yayımlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 11:30:16. #1.12#
SON DAKİKA: Körfez Kiraz Festivali'nde Gebze Arapçeşmespor Kulübü U13 Dostluk Futbol Turnuvasını kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement