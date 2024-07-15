Körfez Kiraz Festivali\'nde Gebze Arapçeşmespor Kulübü U13 Dostluk Futbol Turnuvasını kazandı

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Körfez Kiraz Festivali kapsamında düzenlenen kızlar U13 Dostluk Futbol Turnuvasında kazanan Gebze Arapçeşme spor Kulübü oldu.

Körfez Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Kiraz Festivali etkinlikleri kültürel etkinliklerin yanı sıra sportif etkinliklerle de renklendi. Bu yıl 50'incisi düzenlenen Körfez Kiraz Festivali kapsamında kızlar U13 Dostluk Futbol Turnuvası yapıldı. 3 gün süren ve Yarımca Sahilinde bulunan Körfez Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü Akademik Spor Sahasında yapılan turnuva adına yakışır şekilde dostluk ve kardeşlik havasında gerçekleşti. Çevre il ve ilçelerden gelen takımların karşılaştığı turnuvaya 9 takım katıldı. Grup eleme sistemi ile karşılaşan takımlar çekişmeli ve heyecanlı maçlar ortaya koydu. Genç sporcuların maç tecrübelerinin artması için önemli olduğu ifade edilen turnuvada renkli ve güzel görüntüler ortaya çıktı.

Turnuvaya Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün ev sahipliğinin yanı sıra İstanbul'dan Pendik Güvenspor, Tuzla Sahilspor, Düzce FK, Kocaeli Karşıyaka Koleji, Gebze Kadın FK, Gebze Arapçeşmespor Kulübü, Darıca Birlikspor ve Derince Yavuzspor katıldı.

Törende takımlara ödüllerini Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün adına Körfez Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ali Osman Baş ile teknik direktör ve spor adamları Haluk Kaya, Bilal Turgut ve Hamza Alyılmaz tarafından verildi.

Turnuvanın kazananı Gebze Arapçeşmespor Kulübü olurken, Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü 2'nci, Pendik Güvenspor 3'üncü, Karşıyaka Koleji ise 4'üncü oldu. Turnuvanın "en centilmen takımı" olarak Düzce FK'ya ödül verildi. - KOCAELİ