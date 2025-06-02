Körfez Ragbi Takımı Finale Yükseldi

Ankara'da yapılan U18 kadınlar 7'li Ragbi Türkiye Şampiyonası 2. Etabı'na katılan Körfezli sporcular, finale kalmayı başardı.

Trafik kazası sonucu vefat eden halter ve ragbi branşlarının genç sporcusu Nisa Yıldızer adına düzenlenen 2. Etap ragbi ligi maçları Ankara'nın Kızılcahamam İlçesi'nde yapıldı. Eskişehir, Kastamonu, Ordu, Antalya ve Ankara takımlarıyla maçlara çıkan Körfez ekibi 5'te 3 yaptı. Daha önce Antalya'da yapılan ilk etapta bütün maçlarını kazanıp grup birincisi olan Körfez Gençlerbirliği ragbi takımı; toplamda 9 maçta 7 galibiyet, 2 yenilgi alarak başarıyla yoluna devam ediyor.

Lig usulü yapılan turnuvanın 1. ve 2. etapları tamamlanmış oldu. Bu etaplarda dereceye girenler final etabına kalırken Körfez Gençlerbirliği ragbi takımı, Türkiye derecesi ve genel klasmanda ilk üçe girmek için mücadele ediyor. Körfez ekibi yakın zamanda U18 milli takımına 5 oyuncunu göndermişti. - KOCAELİ