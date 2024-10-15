Kortların Paşası: Emekli Tümgeneral Dünya 3'üncüsü - Son Dakika
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Spor

Kortların Paşası: Emekli Tümgeneral Dünya 3'üncüsü

77 yaşındaki emekli tümgeneral Nejat Müldür, teniste dünya 1 numarası olmak için mücadele ediyor.

15.10.2024 22:56
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- 77 yaşındaki emekli tümgeneral teniste tarih yazıyor

Kortların paşası, kendi yaş kategorisinde dünya 1 numarası olmak istiyor

Emekli tümgeneral Nejat Müldür:

"NATO görevi için Almanya'ya gittim tenis ile orada tanıştım"

"Tenisin insan sağlığına faydası çok"

ADANA - İstanbul'da yaşayan 77 yaşındaki emekli Tümgeneral Nejat Müldür, vakit geçirmek için başladığı teniste, kendi yaş kategorisinde dünyada 3 numara oldu. Macaristan'a gidecek olan Müldür, MT700 Budapest'te yaş kategorisinde zirvede yer almak için yarışacak.

Nejat Müldür, 1992-1994 yılları arasında NATO'ya tahsisli Türk Tümeni'nin teşkil ve konuşlandırma faaliyetleri çerçevesinde albay rütbesiyle Türkiye ve Almanya'daki çalışmalara proje subayı olarak katıldı. Burada tenis sporuyla tanışan Müldür, yabancı mevkidaşlarıyla tenis oynamaya başladı. Türkiye'ye döndükten sonra da tenise devam eden Müldür, 30 Ağustos 1996 tarihinde tuğgeneralliğe terfi ederek Silopi'de konuşlu 23. Piyade Tugay Komutanlığı görevini ve 1. Ordu Harekat Kurmay Yardımcı Başkanlığı görevini yürüttü.

Nejat Müldür, 30 Ağustos 2000'de tümgeneralliğe terfi etti, 2005 yılında da emekli oldu. Hem tümgenerallik görevini yaparken hem de emeklilikte tenisten bir an olsun kopmayan Müldür, kendi yaş kategorisinde birçok şampiyonluk elde etti.

Dünya şampiyonu olmak için yarışacak

Son olarak da Uluslararası Tenis Federasyonu +75 yaş tekler kategorisinde dünyanın 3 numarası oldu. Adana'da bulunan Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü'nde idmanlarını sürdüren Müldür, 20 Ekim'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek 'MT700 Budapest'te dünyanın 1 numarası olmak için yarışacak.

"Almanya'da tenis ile tanıştım"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan emekli Tümgeneral Nejat Müldür, "45 yıl boyunca Türkiye'nin birçok bölgesinde görev yaptım ama en önemlisi Kuzey Irak bölgesiydi. O bölgelerde komutanlık yaptım. 45 yıllık askeri kariyerimin ardından emekli oldum. NATO görevi için Almanya'ya gitmiştim ve orada doktorun 'mutlaka hayatınıza hareket getirmeniz lazım' sözü üzerine tenis ile tanıştım" dedi.

"Dünya 1 numarası olmak için yarışacağım"

Türkiye'de ve dünyada birçok derece aldığını belirten Müldür, "Türkiye'ye döndükten sonra da hep tenis oynadım. Emekli olduktan sonra artık şampiyonalara katıldım ve birçok Türkiye şampiyonluğu elde ettim. Türkiye'de ilk kez dünya tenis sıralamasında hem tekler hem de çiftler kategorisinde yaş grubumda dünyada ilk 10'un içerisine girdim. Son olarak da dünya 3 numarası oldum. Şimdi Macaristan'a gideceğim ve dünya 1 numarası olmak için yarışacağım" ifadelerini kullandı.

"Tenisin faydası çok"

Öte yandan emekli Tümgeneral Nejat Müldür, gençlere ve yaşıtlarına tavsiyelerde bulunarak, şunları söyledi:

"Emekli olduktan sonra sosyal yalnızlık oluyor. Sosyal yalnızlık demansa götürür. Ancak tenis oynarken hem hayatına hareket getiriyorsun hem de bir ortamın oluyor. Tenisin insan sağlığına faydası çok. Gençlere tenisi öneriyorum. Sporla ilgilenen kişi beslenmesine dikkat eder. Uyuşturucu maddelerden korunur."

Kaynak: İHA

Nejat Müldür, Macaristan, Kültür, Tenis, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kortların Paşası: Emekli Tümgeneral Dünya 3'üncüsü - Son Dakika

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