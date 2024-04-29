Kredi ve Yurtlar Spor Oyunları Erkekler Futbol Bölge Şampiyonası Ağrı'da başladı - Son Dakika
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Kredi ve Yurtlar Spor Oyunları Erkekler Futbol Bölge Şampiyonası Ağrı'da başladı

Kredi ve Yurtlar Spor Oyunları Erkekler Futbol Bölge Şampiyonası Ağrı\'da başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen geleneksel spor turnuvaları bu yıl on üç farklı branşta 'Kredi ve Yurtlar Spor Oyunları' adı altında düzenleniyor. Ağrı'da başlayan organizasyona 8 şehirden yaklaşık 180 sporcu, antrenör ve idareci katılıyor. Takımlar, Futbol Grup Şampiyonasında final bileti alabilmek için mücadele edecek.

29.04.2024 12:00
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün geleneksel spor turnuvaları bu yıl on üç farklı branşta "Kredi ve Yurtlar Spor Oyunları" adı altında düzenleniyor.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen geleneksel spor turnuvaları "Kredi ve Yurtlar Spor Oyunları" Erkekler Futbol Bölge Şampiyonası Ağrı'da başladı.

Merkez Vali Lütfi Yiyenoğlu Şehir Stadyumunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan organizasyona, 8 şehirden yaklaşık 180 sporcu, antrenör, ve idareci katılıyor.

Ev sahibi Ağrı'nın yanı sıra Sivas, Bingöl, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Iğdır ve Malatya illerini temsil edecek takımlar Futbol Grup Şampiyonasında final bileti alabilmek için mücadele edecek.

Grup maçları sonunda birinci olan takım Tekirdağ'da yapılacak Türkiye Finallerine katılım hakkı elde edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din açılış konuşmasında, Gençlerimizin sporu sevmesi ve spora teşvik edilmesi bizim için çok önemli. Bu tür karşılaşmaların, hem sporcularımızın gelişimine katkıda bulunuyor, hem de keyifli vakit geçirmelerini sağladığını belirten İl Müdürü Din, müsabakalara katılan tüm takım ve sporculara başarılar diledi.

Açılış seremonisine; Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil budak, Yurt İdari İşler Şube Müdürü Gökmen Aslankılıç, Spor Şube Müdürü Turan Tunç, sporcular antrenörler ve idareciler katıldı.

Organizasyon, 4 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kredi ve Yurtlar Spor Oyunları Erkekler Futbol Bölge Şampiyonası Ağrı'da başladı - Son Dakika

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