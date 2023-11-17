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Kulüp binasını bile gezdi! Acun, hızını alamadı! Şimdi de Süper Lig'den takım alıyor - Son Dakika

Kulüp binasını bile gezdi! Acun, hızını alamadı! Şimdi de Süper Lig'den takım alıyor

İngiltere'nin Hull City takımını satın aldıktan sonra İrlanda kulübü Shelbourne'ye de yatırım yapan Acun Ilıcalı'nın Süper Lig takımı Kasımpaşa'nın kulüp binasına geldiği ve yöneticilerle görüştüğü öne sürüldü.

17.11.2023 16:45  - Güncelleme: 17:21

Futbol dünyasında yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'yı satın alacağı iddia ediliyor.

SHELBOURNE'DEKİ YATIRIMLARINI SONLANDIRMIŞTI

Acun, İngiltere'nin Hull City takımını satın alarak futbol dünyasına dev bir adım atmış daha sonra İrlanda kulübü Shelbourne'ye yatırımlarını da geçtiğimiz gün sonlandırmıştı.

Kulüp binasını bile gezdi! Varını yoğunu futbola yatıran Acun, Süper Lig'den takım alıyor

KASIMPAŞA'YI SATIN ALACAK

Ünlü iş adamının Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın kulüp binasına geldiği ve yöneticilerle görüştüğü iddia edildi. İddiaya göre, Acun Ilıcalı, şartların oluşması durumunda Kasımpaşa Kulübü'nü satın alacak.

Kulüp binasını bile gezdi! Varını yoğunu futbola yatıran Acun, Süper Lig'den takım alıyor

NE DEMİŞTİ?

Futbol yatırımını bir proje olarak yurt dışında değerlendirdiğini belirten Acun Ilıcalı, " Türkiye'de Fenerbahçe taraftayım ve futbolun oldukça içindeyim. Yaptığım yatırımlar şu an için yurt dışında. Türkiye'de bir yatırıma doğrudan hayır diyemem ama şu an için Türkiye'de bu yatırımı çok parlak göremiyorum" demişti.

Kulüp binasını bile gezdi! Varını yoğunu futbola yatıran Acun, Süper Lig'den takım alıyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Kulüp binasını bile gezdi! Acun, hızını alamadı! Şimdi de Süper Lig'den takım alıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kulüp binasını bile gezdi! Acun, hızını alamadı! Şimdi de Süper Lig'den takım alıyor - Son Dakika
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