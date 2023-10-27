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Milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği kazada tır şoförü her şeyi itiraf etti: Alkollüydüm - Son Dakika

Milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği kazada tır şoförü her şeyi itiraf etti: Alkollüydüm

Son Güncelleme: 27.10.2023 11:00

Kayseri'de otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Wushu Kung Fu dalında Avrupa şampiyonu milli sporcu Buket Kaya'nın ölümüyle ilgili tutuklanan sürücü Ramazan Öner'in ifadesi ortaya çıktı. Öner, alkollü olduğunu kabul ederek kazanın nasıl meydana geldiğini hatırlamadığını söyledi.

Kayseri'de otomobilin tıra arkadan çarptığı, Wushu Kung Fu dalında Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Buket Kaya'nın (21) hayatını kaybettiği kazada tutuklanan sürücü Ramazan Öner'in ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli, ifadesinde, "Aracı ben kullanıyordum, alkollü olduğum doğrudur. Kazanın nasıl meydana geldiğini hatırlamıyorum" dedi.

BUKET KAYA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, 22 Ekim'de saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda meydana geldi. Ramazan Öner yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden K.Ö. yönetimindeki patates yüklü tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ramazan Öner ile M.T. de Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tır şoförü K.Ö. de gözaltına alındı.

"ALKOLLÜ OLDUĞUM DOĞRUDUR"

Soruşturma kapsamında TIR şoförü K.Ö. ifadesi sonrası serbest bırakılırken, tedavisinin ardından gözaltına alınan Ramazan Öner tutuklandı. Öner'in nöbetçi mahkemede verdiği ifadeye DHA ulaştı. Öner, kaza sırasında alkollü olduğunu belirterek, "Aracı ben kullanıyordum, alkollü olduğum doğrudur. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Kazanın nasıl meydana geldiğini hatırlamıyorum. Olay nedeniyle çok üzgünüm" dedi. Öte yandan 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'daki 5'inci Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alan, geçen yıl ekim ayında da Balkan şampiyonu olan Kaya, Talas ilçesinde toprağa verildi.

Milli sporcu Buket Kaya'nın ölümüne neden olan tır şoförü her şeyi itiraf etti: Alkollüydüm
Milli sporcu Buket Kaya'nın ölümüne neden olan tır şoförü her şeyi itiraf etti: Alkollüydüm
Ramazan Öner
Milli sporcu Buket Kaya'nın ölümüne neden olan tır şoförü her şeyi itiraf etti: Alkollüydüm
Milli sporcu Buket Kaya'nın ölümüne neden olan tır şoförü her şeyi itiraf etti: Alkollüydüm
Buket Kaya
Kaynak: DHA

Ramazan Öner, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği kazada tır şoförü her şeyi itiraf etti: Alkollüydüm - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği kazada tır şoförü her şeyi itiraf etti: Alkollüydüm - Son Dakika
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