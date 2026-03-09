Kurtlar Vadisi\'nin Erdal\'ı Sefa Zengin Fener maçı sonrası çıldırdı

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Erdal" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sefa Zengin, Fenerbahçe'nin Samsun spor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'DE SPOR YAPILMIYOR"

Karşılaşmanın ardından sosyal medya üzerinden değerlendirmede bulunan Zengin, Türkiye'de spor anlayışının giderek bozulduğunu ifade etti. Ünlü oyuncu, "Türkiye'de spor yapılmıyor. Spor ahlakından gittikçe uzaklaşılmış. Bugünkü maç bunu bir kez daha gösterdi" sözleriyle eleştirisini dile getirdi.

"GALİBİYET HAK EDİLMİŞ AMA…"

Sefa Zengin açıklamasında Fenerbahçe'nin galibiyetinin hak edilmiş olduğunu belirtirken, maçın yönetimine yönelik eleştiride bulundu. Zengin, "Umarım sporun ahlakına tekrar döner bu ülke. Fenerbahçe açısından hak edilmiş galibiyet ama maçı yönetenler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim" ifadelerini kullandı.