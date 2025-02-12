KADINLAR Voleybol 2'nci Ligi 6'ncı Grup'ta normal sezonu namağlup lider tamamlayan İzmir Aliağa temsilcisi KZY Spor Kulübü, Mersin'deki çeyrek final etabını da geçerek adını yarı finale yazdırdı. Mersin'de Samsunspor Voleybol'u 3-0, Çengelköy Voleybol'u 3-2, Temiz Enerji Birliği'ni de 3-0 yenerek yoluna yarı finalde devam eden KZY, 1'inci Lig'e yükselme hedefine çok yaklaştı. KZY, ligde 14-16 Şubat tarihleri arasında Nevşehir'de düzenlenecek yarı finallerde Fenerbahçe Medicana, Gölcük İhsaniye ve Afyon Belediyespor'la mücadele edecek. Aliağa'da 2015 yılında kurulan kulüp, sponsor desteği olmadan altyapı sporcularıyla mücadele ediyor.
Son Dakika › Spor › KZY Spor Kulübü Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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