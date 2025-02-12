KZY Spor Kulübü Yarı Finale Yükseldi

Spor

KADINLAR Voleybol 2'nci Ligi 6'ncı Grup'ta normal sezonu namağlup lider tamamlayan İzmir Aliağa temsilcisi KZY Spor Kulübü, Mersin'deki çeyrek final etabını da geçerek adını yarı finale yazdırdı. Mersin'de Samsunspor Voleybol'u 3-0, Çengelköy Voleybol'u 3-2, Temiz Enerji Birliği'ni de 3-0 yenerek yoluna yarı finalde devam eden KZY, 1'inci Lig'e yükselme hedefine çok yaklaştı. KZY, ligde 14-16 Şubat tarihleri arasında Nevşehir'de düzenlenecek yarı finallerde Fenerbahçe Medicana, Gölcük İhsaniye ve Afyon Belediyespor'la mücadele edecek. Aliağa'da 2015 yılında kurulan kulüp, sponsor desteği olmadan altyapı sporcularıyla mücadele ediyor.