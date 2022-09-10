Barcelona maçına ara verildi! Tribünde rahatsızlanan taraftara şok cihazını yetiştiren kaleci alkış tapladı - Son Dakika
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Barcelona maçına ara verildi! Tribünde rahatsızlanan taraftara şok cihazını yetiştiren kaleci alkış tapladı

10.09.2022 21:53

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Cadiz ile Barcelona'nın mücadele ettiği karşılaşmaya tribünde yer alan bir taraftarın yaşadığı rahatsızlık sebebiyle 85. dakikada ara verildi. Cadiz kalecisi Ledesma'nın tribünde taraftara müdahale eden sağlık ekibine şok cihazını bir an önce yetiştirmek için gösterdiği çaba alkış aldı. Yaklaşık 1 saat duran maçı Barcelona, 4-0 kazandı.

Cadiz ile Barcelona arasında oynanan mücadeleye bir taraftarın tribünde rahatsızlanması sonucu ara verildi. Ev sahibi ekipte kaleci Ledesma'nın rahatsızlanan taraftar için yaptıkları ise göz doldurdu.

LEDESMA'DAN ALKIŞLANACAK HAREKET

Karşılaşmada tüm futbolcular tribünde taraftarın durumunu endişeli gözlerle izlerken, Cadiz kalecisi Ledesma'nın hareketi büyük alkış aldı. Ledesma, taraftara müdahale eden sağlık ekibine şok cihazını yetiştiren isim oldu.

YAKLAŞIK 1 SAAT DURAN MAÇTA BARÇA GÜLDÜ

Hakem kenarda taraftardan gelecek haberi bekleyen futbolcuları daha sonra soyunma odasına gönderdi. Karşılaşma yaklaşık 1 saat aranın ardından tekrar başladı. Maçı 4-0 kazanan Barcelona bu galibiyetle puanını 13 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Beşinci maç sonunda puan alamayan Cadiz ise son sırada kaldı.

LEWANDOWSKI'DEN 5 MAÇTA 6 GOL

İspanya Ligi'nde de gollerine devam eden Robert Lewandowski, Barcelona ile ligdeki 5. maçında 6. golünü kaydetti. Polonyalı oyuncu, 21. yüzyılda en kısa sürede bu rakama ulaşan isim oldu. Lewandowski'den önce Andre Silva, 6 maçta 6 gole ulaşmıştı.

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Son Dakika Spor Barcelona maçına ara verildi! Tribünde rahatsızlanan taraftara şok cihazını yetiştiren kaleci alkış tapladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Barcelona maçına ara verildi! Tribünde rahatsızlanan taraftara şok cihazını yetiştiren kaleci alkış tapladı - Son Dakika
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