Leao, Fenerbahçe derbisinde oynayabilmek için harekete geçti - Son Dakika
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Leao, Fenerbahçe derbisinde oynayabilmek için harekete geçti

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Leao, Fenerbahçe derbisinde oynayabilmek için harekete geçti
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Leao, Fenerbahçe derbisinde oynayabilmek için harekete geçti
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Galatasaray'da geçirdiği kasık sakatlığı nedeniyle Lille karşısında forma giyemeyen Rafael Leao, Fenerbahçe derbisinde sahada olmak istediğini Okan Buruk'a iletti.

Süper Lig'deki Gençlerbirliği karşılaşmasında yaşadığı kasık sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille mücadelesinde görev alamayan Rafael Leao'nun gözü Fenerbahçe ile oynanacak derbiye çevrildi.

TAKTİK ANTRENMANDA YER ALDI

Sağlık ekibinin yoğun tedavisi sonrası takımla birlikte gerçekleştirilen taktik idmanında yer alan 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu kritik virajda arkadaşlarını yalnız bırakmak istemiyor.

OKAN BURUK'A MESAJ VERDİ

Dev mücadele öncesinde hırslı görüntüsüyle dikkat çeken Portekizli futbolcunun, teknik direktör Okan Buruk ile özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Leao'nun deneyimli teknik adama, "Fenerbahçe maçının bizim için ne kadar kritik olduğunu gayet iyi biliyorum. Bu karşılaşmada sahada olabilmek adına her şeyimi vereceğim ve limitlemi zorlayacağım." ifadelerini kullandığı belirtildi.

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    Yorumlar (1)

  • Serkan Yalçın Serkan Yalçın:
    A m k çocuğu sen olsan en olur balon 0 0 Yanıtla
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