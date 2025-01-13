Lefter Küçükandonyadis Anılıyor - Son Dakika
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Lefter Küçükandonyadis Anılıyor

Efsane futbolcu Lefter, vefatının 13. yılında Türkiye'de ve Fenerbahçe'de anılıyor.

13.01.2025 11:18
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Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane isimlerinden "Ordinaryüs" lakaplı Lefter Küçükandonyadis, vefatının 13. yılında anılıyor.

İstanbul'da 22 Aralık 1925'te doğan Lefter, sarı-lacivertli takımda 1947-1964 yıllarında oynadı.

Türk futbolunda iz bırakan kariyerinde sarı-lacivertli takımla şampiyonluklar yaşayan Lefter, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 615 maçta 423 gol kaydetti. Lefter, ay-yıldızlı formayı ise 50 kez giydi.

Kariyerinde 832 gol atan Lefter, "Ver Lefter'e, yaz deftere" sloganı ile Türk futbol tarihinin unutulmazları arasına girdi.

Fiorentina ve Nice'de de oynadı

Lefter Küçükandonyadis, yurt dışında İtalya'nın Fiorentina ve Fransa'nın Nice takımlarında da oynarken, 1 sene de Güney Afrika'nın Johannesburg ekibinde antrenör futbolcu olarak görev üstlendi.

Türk futbolunun efsane ismi, aktif kariyerini 1965-1966 sezonunda bitirdikten sonra Samsunspor, Boluspor, Orduspor, Sivasspor ve Mersin İdmanyurdu takımlarında teknik direktörlük yaptı.

Fenerbahçe Kulübü tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ve sembol sporcularından biri olan Lefter Küçükandonyadis, 13 Ocak 2012'de İstanbul'da 86 yaşında hayatını kaybetti.

Lig tarihinin ilk penaltı golünü attı

Lefter Küçükandonyadis, lig tarihindeki ilk penaltı golünü kaydeden isim olarak da tarihe geçti.

Lefter Küçükandonyadis, Fenerbahçe'nin Beykoz'u 15 Mart 1959'da 2-1 mağlup ettiği maçta lig tarihindeki ilk penaltı golüne imza attı.

2018-2019 sezonuna adı verildi

Lefter Küçükandonyadis'in ismi 2018-2019 sezonunda unutulmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu, milli futbolcunun hatırası için 2018-2019'u "Lefter Küçükandonyadis Sezonu" adıyla oynattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Lefter Küçükandonyadis Anılıyor - Son Dakika

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