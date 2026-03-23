Leroy Sane ülkesinde kriz çıkardı - Son Dakika
Leroy Sane ülkesinde kriz çıkardı

Leroy Sane ülkesinde kriz çıkardı
23.03.2026 00:32
Alman eski yıldız Dietmar Hamann, Leroy Sane'nin milli takıma alınmasına tepki gösterdi. Bu kararı adaletsiz bulduğunu ifade eden Hamann, ''Said El Mala, Karim Adeyemi ve Maximilian Beier gibi oyuncular var. Bence hepsi Leroy Sane'den daha fazla hak ediyordu. Benim için Leroy Sane'nin milli takım kadrosunda yer alması anlaşılmaz bir durum'' dedi.

Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya Milli Takımı'nda 27 Mart'ta İsviçre ve 31 Mart'ta da Gana ile oynanacağı hazırlık maçları öncesinde aday kadro belirlendi.

LEROY SANE MİLLİ TAKIM KADROSUNDA

Galatasaray forması giyen Leroy Sane, Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann tarafından aday kadroya çağrıldı.

Leroy Sane ülkesinde kriz çıkardı

SANE KARARINA HAMANN'DAN TEPKİ

Bu gelişme sonrası Alman eski yıldız Dietmar Hamann, Sane'nin milli takım kadrosunda yer almasıyla ilgili konuşarak tepki gösterdi. Kararı şaşırtıcı ve adaletsiz bulduğunu belirten Alman eski yıldız, "Said El Mala, Karim Adeyemi ve Maximilian Beier gibi oyuncular var. Bence hepsi Leroy Sane'den daha fazla hak ediyordu. Benim için Leroy Sane'nin milli takım kadrosunda yer alması anlaşılmaz bir durum." dedi.

Leroy Sane ülkesinde kriz çıkardı

'HERKES BU KARARI ANLAMSIZ BULDU'

Sözlerine devam eden Hamann, 'Benim gibi birçok eski futbolcu da aynı şeyi düşünüyor ancak dışa vurmuyor. Sane'nin bu formuyla milli takım kadrosunda olması hiçbirimiz için kabul edilemez.' ifadelerini kullandı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 35 maçta sahaya çıkan Leroy Sane, 6 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Son Dakika Spor Leroy Sane ülkesinde kriz çıkardı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Leroy Sane ülkesinde kriz çıkardı - Son Dakika
