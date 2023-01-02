MHP'nin sessizliğini koruduğu Sinan Ateş için bir taziye mesajı da Türkiye'nin köklü kulübünden geldi

Ankara'da motosikletli bir saldırganın açtığı ateş sonucu sokak ortasında öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş için Türkiye'nin köklü kulüplerinden Bursaspor paylaşım yaptı.

BURSASPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Yeşil-beyazlı kulübün yaptığı paylaşımda, "Her şartta kulübümüzün yanında olduğunu gösteren Ülkü Ocakları Eski Başkanı Sinan Ateş'in vefat haberini büyük bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

MHP SESSİZ KALDI

Büyük yankı uyandıran olay sonrasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu olmak üzere birçok isim taziye mesajı yayımlarken, MHP ve Ülkü Ocakları'ndan herhangi bir açıklama gelmemesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, dün Ankara'da motosikletli bir saldırganın açtığı ateşte başından vurularak hayatını kaybetti. Ateş'in yanında bulunan arkadaşı ise saldırıda yaralandı. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere, 3 kişinin gözaltına alındığını" denildi.