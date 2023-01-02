MHP'nin sessizliğini koruduğu Sinan Ateş için bir taziye mesajı da Türkiye'nin köklü kulübünden geldi - Son Dakika
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MHP'nin sessizliğini koruduğu Sinan Ateş için bir taziye mesajı da Türkiye'nin köklü kulübünden geldi

02.01.2023 08:34

MHP ve Ülkü Ocakları'ndan eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş hakkında herhangi bir taziye açıklaması gelmemesi gündemdeki sıcaklığını korurken 2. Lig ekibi Bursaspor'dan da taziye mesajı geldi. Yeşil beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Her şartta kulübümüzün yanında olduğunu gösteren Ülkü Ocakları Eski Başkanı Sinan Ateş'in vefat haberini büyük bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ankara'da motosikletli bir saldırganın açtığı ateş sonucu sokak ortasında öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş için Türkiye'nin köklü kulüplerinden Bursaspor paylaşım yaptı.

BURSASPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Yeşil-beyazlı kulübün yaptığı paylaşımda, "Her şartta kulübümüzün yanında olduğunu gösteren Ülkü Ocakları Eski Başkanı Sinan Ateş'in vefat haberini büyük bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

MHP SESSİZ KALDI

Büyük yankı uyandıran olay sonrasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu olmak üzere birçok isim taziye mesajı yayımlarken, MHP ve Ülkü Ocakları'ndan herhangi bir açıklama gelmemesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, dün Ankara'da motosikletli bir saldırganın açtığı ateşte başından vurularak hayatını kaybetti. Ateş'in yanında bulunan arkadaşı ise saldırıda yaralandı. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere, 3 kişinin gözaltına alındığını" denildi.

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Sinan Ateş, Bursaspor, MHP, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MHP'nin sessizliğini koruduğu Sinan Ateş için bir taziye mesajı da Türkiye'nin köklü kulübünden geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP'nin sessizliğini koruduğu Sinan Ateş için bir taziye mesajı da Türkiye'nin köklü kulübünden geldi - Son Dakika
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