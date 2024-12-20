Lincoln Henrique, Fenerbahçe'ye geri dönüyor - Son Dakika
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Lincoln Henrique, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Lincoln Henrique, Fenerbahçe\'ye geri dönüyor

Fenerbahçe'nin Brezilya Serie A takımlarından Bragantino'ya kiraladığı Lincoln Henrique, geri dönüyor. Brezilya ekibinin 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmadığı 26 yaşındaki futbolcu, 6 Ocak'ta sarı-lacivertlilere katılacak.

20.12.2024 18:53
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Fenerbahçe'de takıma geldikten sonra sakatlıklardan dolayı bir türlü forma giyemeyen sonrasında da satın alma opsiyonuyla Brezilya Serie A ekibi Bragantino'ya kiralanan Lincoln Henrique'nin geleceği belli oldu.

OPSİYON KULLANILMAYACAK, FENERBAHÇE GERİ DÖNÜYOR

Fanatik'te yer alan habere göre; Bragantino, Lincoln Henrique'nin 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını Fenerbahçe'ye iletti. Yıldız oyuncu 6 Ocak'ta sarı-lacivertlilere geri dönecek.

HEDEFİ FENERBAHÇE'DE KALICI OLMAK

Fenerbahçe'ye her seferinde bağlılığını gösteren 26 yaşındaki futbolcunun hedefi takıma döndükten sonra kalıcı olmak. Sarı-lacivertlilerin Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho, antrenmanlarda Lincoln'ü yakından takip ederek takımda kalıp kalmayacağına karar verecek.

Lincoln Henrique, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

BRAGANTİNO PERFORMANSI

Bragantino ile 49 maça çıkan 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha, 2 bin 635 dakika sahada kaldı. Lincoln Henrique, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asistlik performansa imza attı.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

2022 yazında 3.5 milyon Euro karşılığında Portekiz temsilcisi Santa Clara'dan transfer edilen Lincoln Henrique, Fenerbahçe formasını 36 maçta giydi. Brezilyalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol attı ve 9 asist yaptı. 26 yaşındaki orta sahanın sarı-lacivertliler ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Lincoln Henrique, Fenerbahçe, Brezilya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lincoln Henrique, Fenerbahçe'ye geri dönüyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ali :
    Kendini futbolcu zaneden Sametten bin kat iyidir. 9 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Tâbi Adam Kalmadı Muhtaç Oldu 2 6 Yanıtla
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