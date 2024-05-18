Lionel Messi'nin Barcelona'ya transfer olmak için imzaladığı peçete, 890 bin euroya satıldı - Son Dakika
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Spor

Lionel Messi'nin Barcelona'ya transfer olmak için imzaladığı peçete, 890 bin euroya satıldı

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Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin Barcelona'ya transfer olmak için imzaladığı tarihi peçete, açık artırmada 890 bin euroya satıldı. 2000 yılında, 13 yaşındayken Barcelona ile ilk sözleşmesini imzalayan Messi'nin bu peçetesi, futbolseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Rekor bedelli satış ise spor dünyasında da büyük yankı uyandırdı.

18.05.2024 15:03
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Dünyanın en futbolcularından biri, belki de en iyisi olan Lionel Messi'nin Barcelona'ya transfer olmak için imzaladığı peçete, açık artırmayla satıldı. 2000 yılında, 13 yaşındayken Barcelona ile ilk sözleşmesini imzalayan Messi'nin bu tarihi peçetesi, futbolseverler arasında büyük ilgi görürken yüksek bir bedelle satılarak spor dünyasında da büyük yankı uyandırdı.

Lionel Messi'nin Barcelona'ya transfer olmak için imzaladığı peçete, 890 bin euroya satıldı

890 BİN EURO'YA SATILDI

Messi'nin kariyerindeki bu önemli anı belgeleyen peçete, yıllar sonra koleksiyoncuların gözdesi haline geldi. Açık artırmada 890 bin euro gibi rekor bir fiyata alıcı bulan peçete, futbol tarihinin en değerli belgelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Lionel Messi'nin Barcelona'ya transfer olmak için imzaladığı peçete, 890 bin euroya satıldı

NEDEN İLK İMZASINI PEÇETEYE ATTI?

Barcelona'da geçirdiği yıllar boyunca sayısız başarıya imza atarak kulübün efsaneleri arasına giren Messi'nin babası, 25 yıl önce La Liga deviyle müzakerelerin durmasının ardından Barcelona'yı oğluyla birlikte Arjantin'e dönmekle tehdit etmişti. 14 Aralık 2000'de imzalanan peçete, bir başka menajer olan Gaggioli'nin, Josep Maria Minguella'nın ve o zamanki Barcelona'nın sportif direktörü Carles Rexach'ın imzalarını taşıyor.

Lionel Messi'nin Barcelona'ya transfer olmak için imzaladığı peçete, açık artırmada 965,000 dolara satıldı

PEÇETEDE NE YAZIYOR?

Peçetenin üzerinde mavi mürekkeple yazılmış anlaşmada " Barselona'da, 14 Aralık 2000 tarihinde ve Messrs Minguella ve Horacio'nun huzurunda, FC Barcelona'nın sportif direktörü Carles Rexach, kendi sorumluluğu altında ve herhangi bir karşı görüşe bakılmaksızın, işbu belgeyle şunu kabul eder: Üzerinde anlaşılan miktarlara uymamız şartıyla, Lionel Messi ile sözleşme imzalayacağız" ifadeleri yer alıyor.

Lionel Messi\'nin Barcelona\'ya transfer olmak için imzaladığı peçete, 890 bin euroya satıldı

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Son Dakika Spor Lionel Messi'nin Barcelona'ya transfer olmak için imzaladığı peçete, 890 bin euroya satıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Mazlum Akgün: sma li cocuklara yardım edin her bir kurusunuza ihtiyaclari var lutfen bu konuda duyarli olalim ?? 27 0 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: Çok güzel yorum yapmışsınız Allahım tüm hastalara şifa versin inşallah 8 1
  • sait turk: Harbiden kafayı yemişler 7 0 Yanıtla

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