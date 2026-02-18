Liseler Arası Futbol Turnuvası GENÇLİG 2026 Tanıtıldı - Son Dakika
Liseler Arası Futbol Turnuvası GENÇLİG 2026 Tanıtıldı

Liseler Arası Futbol Turnuvası GENÇLİG 2026 Tanıtıldı
18.02.2026 18:42
TÜGVA, gençleri bir araya getiren liseler arası futbol turnuvasını tanıttı. Milli sporcular etkinlikte yer aldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteklediği Liseler Arası Futbol Turnuvası GENÇLİG 2026'nın tanıtımı gerçekleştirildi.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Antakya TOKİ Kapalı Spor Salonu'ndaki etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, sporun birleştirici gücüyle gençlerin enerjisini bir araya getirdiği liseler arası bir turnuva düzenlediklerini söyledi.

Milli sporcular Semih Şentürk ve Sabri Sarıoğlu'nun da turnuvaya katkı verdiğini belirten Beşinci, "Depremzede kardeşlerimizi yalnız bırakmadılar. Onların yaralarını sarmak, bir nebze olsun o kötü günlerini unutturmak için buraya geldiler. Onlara teşekkür ediyorum." dedi.

Beşinci, tüm liseli öğrencilerin düzenledikleri turnuvaya katılmasını beklediklerini kaydetti.

Milli sporcu Sabri Sarıoğlu da, Hatay'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hatay depremde çok acılar yaşadı. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyorum." dedi.

Semih Şentürk ise, TÜGVA'nın gençlere yönelik projelerinin önemine değinerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Sabri Sarıoğlu ve Semih Şentürk'ün de yer aldığı, öğrencilerin katılımıyla bir gösteri maçı yapıldı.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta renkli görüntüler oluştu.

Etkinliğe Hatay Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, çok sayıda protokol üyesi ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Liseler Arası Futbol Turnuvası GENÇLİG 2026 Tanıtıldı

SON DAKİKA: Liseler Arası Futbol Turnuvası GENÇLİG 2026 Tanıtıldı - Son Dakika
