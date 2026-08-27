Lyon maçına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın Ederson için söyledikleri yeniden gündemde

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek uzun yıllar süren Devler Ligi hasretine son verdi.

Sarı-lacivertlilerin tarihi gecesinde golleri Vedat Muriqi ve Archie Brown kaydederken, kaleci Ederson da yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyette önemli rol oynadı.

EDESON KALESİNDE DEVLEŞTİ

Lyon'un özellikle gol aradığı bölümlerde önemli kurtarışlara imza atan Ederson, takımının skor üstünlüğünü korumasında etkili oldu. Brezilyalı kalecinin kritik anlarda yaptığı müdahaleler, Fenerbahçe'nin Lyon deplasmanından Şampiyonlar Ligi biletiyle dönmesinde önemli pay sahibi oldu.

AZİZ YILDIRIM'IN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Ederson'un Lyon karşısındaki performansının ardından Aziz Yıldırım'ın başkanlık seçimi öncesinde Brezilyalı kaleci hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi. Yıldırım o dönem, "Şimdi herkes 'Ederson gitsin.' diyor. Ben de tam tersini söylüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

TUR GELİNCE O SÖZLER YENİDEN PAYLAŞILDI

Ederson'un Lyon karşısındaki kritik kurtarışları ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselmesinin ardından Aziz Yıldırım'ın bu sözleri yeniden paylaşılmaya başlandı. Brezilyalı eldivenin Fransa'daki performansı, tarihi gecenin öne çıkan detaylarından biri oldu.