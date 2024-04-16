Maç öncesi ortalık karışık! Yunan basınından İsmail Kartal için ağır ifadeler

İlk karşılaşmayı 3-2 kaybeden Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında 18 Nisan Perşembe günü Yunan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek. Yunan tarafı, yarı finale adını yazdıran ekibin belli olacağı zorlu mücadele ortalığı karıştırmaya başladı.Yunan basınında, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal hakkında çarpıcı ifadelerin yer aldığı bir yazı yayınladı.
İşte Yorgos Helakis tarafından kaleme alınan o yazı;
"Kibir kendini gösterdiği her yerde her zaman kötü bir danışman olmuştur. Özellikle futbolda daha fazla. Sayın Kartal, geçtiğimiz perşembe günü oynanan maçın ardından takımının eleme turunu cebinde tuttuğunu söyledi. Maçın genel görüntüsünden bunu anlamış görünüyordu. Takımı bir saat boyunca Faliro'nun (Faliro: Yunanistan'ın Attika Bölgesi'nde bulunan bir şehir ve belediyedir.) sularında bir saat boyunca boğulduğu için daha ölçülü bir açıklama beklenirdi.
Maçın altmış dakikası boyunca sessiz ve şaşkın bir şekilde oturan Sayın Kartal'ın tek bildiği takımının tur atlayacağıydı. Acaba bizim bilmediğimiz bir şeyi bilebilir ve bundan bahsediyor olabilir miydi? Futbolda metafizik açıklamalar olmadığı için Türk antrenör muhtemelen "iyi ki başımıza bir şey gelmedi" mantığıyla hareket etti ve bu açıdan haklı. Maçın sonucu oyunun resmini temsil etmiyor. Bu sonuç Sayın Kartal'ın ekibinin gururunu okşuyor ve belki de bu rahatlama onu kibri açığa vuran açıklamalar yapmaya itiyor.
Olympiakos'un tur atlamak için bu maçta da gol atması gerekiyor. Savunması zayıf ve top kayıplarına yatkın bir takıma karşı Olympiakos oyuncuları büyük olasılıkla Livakovic'i aşmanın bir yolunu bulacaktır. Tamamen hücuma yönelik 4-2-3-1'i korumak ya da Orta'nın orta sahaya katılımıyla klasik 4-3-3'e dönmek. Yani baştan itibaren tam agresif mi olacaklar yoksa topun bir aşağı bir yukarı gittiği rulet karakterli bir oyun mu tercih edecekler. Bundan bahsediyorum çünkü Türklerin evlerinde daha fazla sayıda atak gerçekleştirmesi mantıklı. Her halükarda Olympiakos için mesele savunmasını koruyan yarı sahada toplanmak değil. Mesele Kırmızıların topa büyük oranda nasıl sahip olacağına karar vermek. Çünkü en iyi savunma, topun rakibin değil sizin ayağınızda olmasıdır. Medilibar'ın oyuna bu düşünceyle yaklaştığı neredeyse kesin. Böyle durumlarda rakibi incelemek başarının temel taşıdır. Çalışmak, kesinlik ve kibir değil"
Son Dakika › Spor › Maç öncesi ortalık karışık! Yunan basınından İsmail Kartal için ağır ifadeler - Son Dakika
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