Ndidi'nin forması yüzüne geçti, Mateta ile mücadeleyi görmeden sürdürdü - Son Dakika
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Ndidi'nin forması yüzüne geçti, Mateta ile mücadeleyi görmeden sürdürdü

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Ndidi\'nin forması yüzüne geçti, Mateta ile mücadeleyi görmeden sürdürdü
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Beşiktaşlı orta saha Wilfred Ndidi, Crystal Palace'ın golcüsü Jean-Philippe Mateta ile girdiği ikili mücadelede forması kafasına geçince birkaç saniye önünü göremeden oynamayı sürdürdü. Dolmabahçe'deki bu anlar tribünlerden alkış aldı. UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasındaki karşılaşma 2-2 bitti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace’ı ağırlayan Beşiktaş, nefes kesen mücadelede sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Temposu yüksek geçen karşılaşmada, skordan ziyade yaşanan ilginç bir pozisyon geniş yankı uyandırdı.

DOLMABAHÇE'DE İLGİNÇ ANLAR

Mücadelenin çekişmeli geçen anlarında Beşiktaş'ın tecrübeli orta sahası Wilfred Ndidi ile Crystal Palace'ın golcüsü Jean-Philippe Mateta karşı karşıya geldi. Rakibinden topu söküp almak isteyen Ndidi, ikili mücadele sırasında Mateta'nın formasını çekmesiyle beklemediği bir durumla karşılaştı. Çekilen forma bir anda Nijeryalı futbolcunun kafasına geçerek yüzünü tamamen kapattı.

Ndidi'nin forması yüzüne geçti, Mateta ile mücadeleyi görmeden sürdürdü

ÖNÜNÜ GÖRMEDEN RAKİBİYLE SAVAŞTI

Görüş açısı tamamen kapanmasına rağmen pes etmeyen Ndidi, birkaç saniye boyunca önünü göremeden pozisyonu takibini sürdürdü ve rakibiyle mücadele etmeye devam etti. Yeşil sahalarda nadir görülen bu anlar, stadyumdaki taraftarların alkışını topladı.

Ndidi'nin forması yüzüne geçti, Mateta ile mücadeleyi görmeden sürdürdü
Ndidi'nin forması yüzüne geçti, Mateta ile mücadeleyi görmeden sürdürdü
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