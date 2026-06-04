Maçı kaybeden Ergin Ataman masayı yumrukladı

Yunanistan Basketbol Ligi final serisinin ilk maçında Panathinaikos, Olympiakos'a 82-76 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, hakem yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunarak gündem yarattı.

YUNAN LİGİ'Nİ DİZİYE BENZETTİ

Basın toplantısında konuşan Ataman, Yunanistan Basketbol Ligi'ndeki atmosferi televizyon dizilerine benzetti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Türkiye'de çok sayıda ünlü haftalık dizi var. Her hafta insanlar bu dizilerin yeni bölümünü izliyor. Siz Yunanların da her hafta dizi izlemeyi sevdiğinizi biliyorum. Burada final serileri tıpkı bir dizi gibi geçiyor" ifadelerini kullandı.

"GERÇEK SKOR 29-5"

Hakem kararlarına tepki gösteren Ataman, serbest atış sayılarına dikkat çekti. Deneyimli antrenör, "Maç sonucu 82-76 yazıyor ama hayır, bu yanlış. Gerçek skor 29-5. Olympiakos 29, biz ise sadece 5 serbest atış kullandık" diyerek tepkisini dile getirdi.

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Açıklamalarının devamında Yunan ve Sırp basınına da göndermelerde bulunan Ataman, "Yunan medyası, Sırp medyası, Ergin Ataman'ın Avrupa'nın en kötü koçu olduğunu ve en iyi hakemlerin sizde olduğunu yazmaya devam edin. Bravo size" sözleriyle dikkat çekti.

SORU ALMADAN SALONU TERK ETTİ

Öfkesi dinmeyen Ergin Ataman, açıklamalarının ardından gazetecilerden soru almadan masayı yumrukladı ve basın toplantısını terk etti. Yaşananlar kısa sürede Yunanistan ve Avrupa basketbol gündeminin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.