Maçta açılan pankart, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'i küplere bindirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Maçta açılan pankart, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'i küplere bindirdi

Haberin Videosunu İzleyin
Maçta açılan pankart, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen\'i küplere bindirdi
15.01.2026 10:56  Güncelleme: 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Maçta açılan pankart, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen\'i küplere bindirdi
Haber Videosu

İnegölspor–Batman Petrolspor maçında tribünde açılan ''Bir bak tarihe Türk'e baş kaldıranın sonu ne olmuş'' yazılı pankarta tepki gösteren Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, ''Zannedersiniz ki Osmanlı'nın torunları Bizans'la maç yapıyor. Ayıp değil mi?'' dedi. Maçı anlatan spikerin ''Anlayana çok anlamlı'' sözlerini de eleştiren Ekmen, ''Sen geri zekalı mısın?'' diyerek çıkıştı.

TFF 2. Lig'de oynanan İnegölspor– Batman Petrolspor karşılaşmasında "Bir bak tarihe Türk'e baş kaldıranın sonu ne olmuş" ifadelerinin yer aldığı pankart tartışma yarattı.

"BATMAN BU ÜLKENİN TAKIMI DEĞİL Mİ?"

Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, pankartın ayrımcı ve ötekileştirici bir dil taşıdığını belirterek sert açıklamalarda bulundu. Ekmen, "Batman bu ülkenin takımı değil mi? Oyuncuları, taraftarı, şehri bu ülkenin vatandaşı değil mi? Zannedersiniz ki Osmanlı'nın torunları Bizans'la maç yapıyor. Ayıp değil mi?" sözleriyle pankarta karşı çıktı.

Maçta açılan pankart, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'i küplere bindirdi

SPİKERE DE PATLADI: SEN GERİZEKALI MISIN?

Ekmen'in tepkisi yalnızca pankartı açanlarla sınırlı kalmadı. Karşılaşmayı anlatan spikerin pankartla ilgili "anlayana çok anlamlı" ifadelerini kullanmasına da sert çıkan Ekmen, basın toplantısında söz konusu anları dinleterek spikerin yaklaşımını eleştirdi. Ekmen, basın toplantısında o anları dinleterek, "Sen geri zekalı mısın? Neresi anlamlı, neresi manidar? Utanmıyor musunuz böyle bir şey yapmaya?" diyerek tepkisini dile getirdi.

YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRDI

Yaklaşık 50 metrelik olduğu ifade edilen pankartın stada nasıl sokulduğunu sorgulayan Ekmen, Türkiye Futbol Federasyonu ile emniyet birimlerini göreve çağırdı. Olayın münferit olmadığını savunan Ekmen, sporda nefret diline karşı daha caydırıcı yaptırımlar uygulanması gerektiğini dile getirdi.

Batman Petrolspor, Mehmet Emin Ekmen, Milletvekili, İnegölspor, Politika, Osmanlı, Mersin, Gündem, Toplum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maçta açılan pankart, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'i küplere bindirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 061400Ho 061400Ho:
    Türkiye Cumhuriyeti Millet Meclisi üyesi olarak seninde bu pankarttan gurur duymalısın. 33 56 Yanıtla
  • Murat Murat:
    Spiker arkadaş 10 numara tespit yapmış.Bence senin maçı anlatan spiker arkadaşa kullandığın dil seviyeni ortaya koyuyor. 30 37 Yanıtla
  • Ali Levent Ali Levent :
    Batman da Türk takımı elbette. Alınacak, gücenecek bir durum yok. Tabelalardan TC yazısını kaldıranlar utanmalı! 15 15 Yanıtla
  • Mehmet abbasi Mehmet abbasi :
    iyi o zaman bayrakta asmayalım şehitler ölmez vatan bölünmez de demeyelim ırkçılık geninizde var yanlış anlama da üstünüze yok düşün şu milletin yakasından Bizans lılarla savaşmadı bu millet yunanlılarla savaşmadımı savaştı bu milletin içinde türk kürt laz çerkez boşnak armavut yokmuydu vardi sen kendini ne tarafta görüyorsan gör 10 8 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Kennedy’den Trump’a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı
Galatasaray Daikin’de Avrupa maçı öncesi 2 önemli eksik daha Galatasaray Daikin'de Avrupa maçı öncesi 2 önemli eksik daha

15:23
Ziraat Türkiye Kupası’nda Sürpriz 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
15:17
Orkun Kökçü’nün Macaristan’a attığı gol, A Milli Takımımız’da yılın golü seçildi
Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi
15:10
Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi
14:40
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
14:39
İstanbul’un göbeğinde kendini direğe astı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
14:03
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 15:38:43. #7.11#
SON DAKİKA: Maçta açılan pankart, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'i küplere bindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.