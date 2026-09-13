Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İşte Deniz Türüç'ün TFF yetkilisiyle tartıştığı anlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İşte Deniz Türüç'ün TFF yetkilisiyle tartıştığı anlar

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor forması giyen Deniz Türüç'ün Trabzonspor maçının ardından Rajmund Toth'un maç değerlendirmesi yaptığı sırada gazetecilere belirlenen alanı geçtikleri için uyaran TFF temsilcisine tepki gösterdiği anlar ortaya çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Trabzonspor’u 1-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Mücadelenin ardından röportaj alanında yaşanan gerginliğin görüntüleri ortaya çıktı.

TFF YETKİLİSİNDEN GAZETECİLERE UYARI

Karşılaşmanın tek golünü atan Rajmund Toth basın mensuplarına maçı değerlendirdiği sırada, TFF temsilcisi belirlenen sınır çizgisini ihlal ettikleri gerekçesiyle gazetecileri geriye çekilmeleri konusunda uyardı. Bu sırada alandan geçen Konyaspor'un tecrübeli futbolcusu Deniz Türüç, TFF görevlisinin gazetecilere müdahalesine sert tepki gösterdi.

''SEN BENİ DİNLE, KARIŞMA!''

TFF temsilcisine "Sen beni dinle, işine bak, karışma!" diyerek çıkışan Türüç ile görevli arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Aradaki gerginlik çevredekilerin araya girmesiyle büyümeden yatıştırılırken, Rajmund Toth da röportajına kaldığı yerden devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Deniz Türüç, Trabzonspor, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İşte Deniz Türüç'ün TFF yetkilisiyle tartıştığı anlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • adem sen adem sen:
    Büyüğüne saygılı olmayı öğrenememişsin maalesef deniz bey 2 0 Yanıtla
  • Acelexi72 Acelexi72:
    soytarı 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endonezya’da 243 kişilik yolcu gemisiyle irtibat kesildi, Java Denizi’nde arama başlatıldı Endonezya'da 243 kişilik yolcu gemisiyle irtibat kesildi, Java Denizi'nde arama başlatıldı
Bartın’da eğlence mekanında ölümlü kavga Yaralılar da var Bartın'da eğlence mekanında ölümlü kavga! Yaralılar da var
15 ilde “Ailem Güvende“ operasyonu 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi 15 ilde "Ailem Güvende" operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi
Düğün öncesi gelin almada kavga Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti Düğün öncesi gelin almada kavga! Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti
İran’da genç blog yazarı için idam kararı Son mesajı gündemde İran'da genç blog yazarı için idam kararı! Son mesajı gündemde
Yunanistan’da İsrail krizi: ABD bile Aşil Kalkanı sistemini almadı Yunanistan'da İsrail krizi: ABD bile Aşil Kalkanı sistemini almadı
Er meydanında kardeşlik fotoğrafı: Amasya Valisi ile ’Arap Osman’ el ele Er meydanında kardeşlik fotoğrafı: Amasya Valisi ile 'Arap Osman' el ele
Yemen’de hükümet güçleri: Husilere ait hedefler vuruldu, 5 İHA düşürüldü Yemen'de hükümet güçleri: Husilere ait hedefler vuruldu, 5 İHA düşürüldü
Memur emeklisinin ’seyyanen zam’ talepli dosyası AYM’de tek çatı altında Memur emeklisinin 'seyyanen zam' talepli dosyası AYM'de tek çatı altında

20:09
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, Kurtlar Vadisi’nin senaristleri ifade verecek
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, Kurtlar Vadisi'nin senaristleri ifade verecek
19:46
Eyüpsultan’da yolcu otobüsünde çıkan yangında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Eyüpsultan'da yolcu otobüsünde çıkan yangında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
19:34
İsrail’den “Cumhurbaşkanı Erdoğan“ itirafı: Artık görünemez güç haline geldi
İsrail'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan" itirafı: Artık görünemez güç haline geldi
19:25
Asansörde otizmli çocuğa vicdansız saldırı
Asansörde otizmli çocuğa vicdansız saldırı
19:03
Canlı anlatım: Zorlu maçta ilk gol geldi ancak iptal
Canlı anlatım: Zorlu maçta ilk gol geldi ancak iptal
18:42
Türk futbolunda deprem: 34 takım lige katılmama kararı aldı
Türk futbolunda deprem: 34 takım lige katılmama kararı aldı
17:59
Türkiye’nin en ateşli derbilerinden biri Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar
Türkiye'nin en ateşli derbilerinden biri! Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar
17:56
Uyuşturucu soruşturmasında 5 gözaltı kararı Aralarında oyuncu Çağla Boz da var
Uyuşturucu soruşturmasında 5 gözaltı kararı! Aralarında oyuncu Çağla Boz da var
17:03
THY uçağında korku dolu anlar Yolcular öldü öldü dirildi, en sonunda pilotu alkışladı
THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular öldü öldü dirildi, en sonunda pilotu alkışladı
16:13
Kenan Evren’in hüküm giydiği anların görüntüleri ortaya çıktı
Kenan Evren'in hüküm giydiği anların görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 20:44:28. #7.13#
SON DAKİKA: Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İşte Deniz Türüç'ün TFF yetkilisiyle tartıştığı anlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement