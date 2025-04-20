Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir

Mehmet Menteş:

DUCAN TADİÇ MORİNHO,NUN YERİNE TAKKMI DEVİR ALSIN ARTIK FENERBAHÇE,NİN HOCASI OLSUN ŞAMPİYONLUK ONUNLA GELİR MORİNHO DERHAL KOVULMALIDIR YAN GELİP OTELDE YATMAKLA BU İŞ YÜRÜMEZ ZATEN MORİNHO,NUN SİSTEMİDE İŞLEÖİ ÇÜNKÜ SİSTEM DENEN BİŞEY YOK TAKIMIN NE OYNADIĞINI BİLEN VARSA BANA DA SOYLESİN MORİNHO KOVULMAZSA OZAMAN YÖNEYİM İSTİFA ETMELİDİR