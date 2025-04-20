Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir - Son Dakika
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Spor

Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir

Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde görev yapan eski yönetici Mahmut Uslu, Kayserispor karşılaşmasındaki puan kaybının ardından başkan Ali Koç ve yönetimine istifa çağrısı yaptı. Uslu, ''Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir. Kimse Fenerbahçe taraftarını bu kadar üzemez. Algılarla kulüp yönetilmez. Kulübün ruhunu bitirdiler'' dedi.

20.04.2025 22:34
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın yönetimde yer alan sarı-lacivertlilerin eski yönetim kurulu üyesi Mahmut Uslu, Kayserispor maçının ardından Kale Arkası'na konuştu. Uslu, başkan Ali Koç ve yönetimini topa tuttu.

ALİ KOÇ VE YÖNETİMİNİ İSTİFAYA ÇAĞIRDI

3-3 berabere kalarak 2 şampiyonluk yolunda önemli 2 puandan oldukları karşılaşma sonrasında Uslu, "Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir" sözleriyle başkan Koç ve yönetimini istifaya çağırdı.

"KULÜBÜN RUHUNU BİTİRDİLER"

Mahmut Uslu ayrıca, "Kimse Fenerbahçe taraftarını bu kadar üzemez. Algılarla kulüp yönetilmez. Kulübün ruhunu bitirdiler" sözlerini sarf etti.

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Aziz Yıldırım, Kayserispor, Mahmut Uslu, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Elisa21:
    HA CHP HA FB KOLTUĞA OTURAN ANCAK HANÇERLE KALKAR NE KOŞTUK MUŞ BE 65 53 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    ama uslu aziz varkende gs heryık şampiyon oluyordu la 33 35 Yanıtla
  • Mehmet Menteş:
    DUCAN TADİÇ MORİNHO,NUN YERİNE TAKKMI DEVİR ALSIN ARTIK FENERBAHÇE,NİN HOCASI OLSUN ŞAMPİYONLUK ONUNLA GELİR MORİNHO DERHAL KOVULMALIDIR YAN GELİP OTELDE YATMAKLA BU İŞ YÜRÜMEZ ZATEN MORİNHO,NUN SİSTEMİDE İŞLEÖİ ÇÜNKÜ SİSTEM DENEN BİŞEY YOK TAKIMIN NE OYNADIĞINI BİLEN VARSA BANA DA SOYLESİN MORİNHO KOVULMAZSA OZAMAN YÖNEYİM İSTİFA ETMELİDİR 56 8 Yanıtla
  • zeki69:
    CHP'liler Fenerbahçe den uzakdursa şampiyon olur 34 28 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    yiyin birbirinizi:)) 33 22 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    morinyo yu kovun 37 6 Yanıtla
  • güngör SAĞ:
    sokkın getme oli boşkan saua muhtacuk hahahahahahahahahahaha koç ali koç başkan galatasaray şampiyon 29 6 Yanıtla
  • Murat Avci:
    bu morinyoyu sez bela etmedinizmi..birde yaygara yapıyorsunuz.. 7 1 Yanıtla
  • İskender Asyalı:
    sırvivor acun fbnin başkanı olsun 5 2 Yanıtla
  • F Kingsman:
    fb skor avantajını aldığında kimseden ses yok,bastır fb oley tezahüratlar.. skor beraberlik ve yenilgide yönetim istifa.. süpersiniz gerçekten. Şampiyon Gs.. ezik taraftarınla çok yaşa fb ve ali koç 0 0 Yanıtla
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