Mahmut Uslu PFDK'ya Sevk Edildi - Son Dakika
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Mahmut Uslu PFDK'ya Sevk Edildi

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Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği, bugün yaptığı toplantısı sonrası PFDK sevklerini açıkladı. Sevkler şöyle:

"1- Galatasaray Kulübü'nün 14.08.2026 tarihinde oynanan Galatasaray - Çorum FK Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- Çorum FK Kulübü'nün 14.08.2026 tarihinde oynanan Galatasaray - Çorum FK Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Çorum FK Kulübü futbolcusu Alexandros Kyziridis'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın. 43. maddesi uyarınca 15.08.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- Trabzonspor Kulübü'nün 15.08.2026 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- Konyaspor Kulübü'nün 15.08.2026 tarihinde oynanan Konyaspor - Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- Gençlerbirliği Kulübü'nün 15.08.2026 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- Fenerbahçe Kulübü'nün 15.08.2026 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü idarecisi Mahmut Nedim Uslu'nun müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" ve "tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi ile Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- Gaziantep FK'nın 15.08.2026 tarihinde oynanan Gaziantep FK -Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu Süper Lig Statüsü'nün 5/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- Kocaelispor Kulübü'nün 16.08.2026 tarihinde oynanan İstanbul Başakşehir - Kocaelispor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu Süper Lig Statüsü'nün 6/6 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün 16.08.2026 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- Erzurumspor FK Kulübü'nün 16.08.2026 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- Beşiktaş Kulübü'nün 16.08.2026 tarihinde oynanan Beşiktaş - Eyüpspor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- Eyüpspor Kulübü'nün 16.08.2026 tarihinde oynanan Beşiktaş - Eyüpspor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- Samsunspor Kulübü'nün 17.08.2026 tarihinde oynanan Samsunspor - Göztepe Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mahmut Uslu PFDK'ya Sevk Edildi - Son Dakika

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