Malatya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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Malatya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları

Malatya\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları

Malatya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105'inci yılı coşkuyla kutlandı. Malatyalıların yoğun katılım sağladığı törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Konuşmalarda, gençliğin önemi vurgulandı ve milli mücadele ruhunun devam etmesi gerektiği belirtildi. Kutlama programı öğrenci ve sporcu gösterileriyle son buldu.

19.05.2024 13:31  Güncelleme: 13:33
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Deprem bölgesi Malatya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105'inci yılı coşkuyla kutlandı.

Malatya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105'inci yılı kutlamaları İnönü Caddesi Malatya Park AVM önünde gerçekleştirildi.

Malatyalıların yoğun katılım sağladığı tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programda bir konuşma yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, "19 Mayıs Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'da topyekun bir milli mücadele ruhunu ve iradesini harekete geçirmek için İstanbul'dan Bandırma gemisi ile Samsun'a ayak bastığı tarihin adıdır. 19 Mayıs Milli Egemenlik ve Milli İradenin hakimiyet günüdür. 19 Mayıs geleceğimizin teminatı gençliğimize güvenin sembolüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 19 Mayıs 1919'da Samsun'da tarihe altın harflerle yazılan kurtuluş mücadelemizin başlangıcının 105'inci yıldönümünde, o günkü heyecanı, bugünde aynı şekilde yaşıyoruz. Unutulmamalıdır ki 19 Mayıs sadece bir tarih değil bir milletin dirilişinin ve bir ulusun umutlarının simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği ve Cumhurbaşkanımızın da Recep Tayip Erdoğan'ında sürekli gençlerimize hatırlattığı muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedeflerimiz için durmadan, bıkmadan, usanmadan çalışmalıyız. 105 yıl önce bu güzel vatanımız için mücadele ederek şehit ve gazi olan ecdadımıza layık olmalıyız. Ecdadımızın mücadelesinden aldığımız bu ilhamı, geleceğimizi inşa etmede rehber edinmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmalıyız. Her alanda yerli ve milli atılımlarla ülkemizi layık olduğu seviyelere çıkaracak motivasyonun kaynağı, milli mücadele ruhumuzdur" dedi.

"Her şeyi gençliğe bırakacağız"

Hedeflenenin bilimde, sanatta, sporda ve hayatın her alanında daha güçlü ve daha mutlu bir Türkiye olduğunu kaydeden Kayhan, "Bu hedefe yürürken en büyük gücümüz ve güvencemiz siz değerli gençlerimizdir. Bu tarihi gün, aynı zamanda, geleceğimizin güvencesi olan sizlerin akıl, duygu, sağduyu ve fedakarlıkla istikbalimize sahip çıkma sorumluluğunu aldığınız gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi biz, her şeyi gençliğe bırakacağız. O gençlik ki hiçbir şeyi unutmayacaktır, geleceğin ümidi, ışık saçan çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir. Evet, bütün ümidimiz siz kıymetli gençlerimizdedir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından geçilen kutlama programında öğrenciler ve sporcular tarafından gerçekleştirilen gösteriler büyük beğeni topladı. Kutlama programı mini konser ile son buldu.

Törene Vali Ersin Yazıcı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, kurum müdürleri ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Malatya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları - Son Dakika

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