Malazgirt Zaferi için bisikletle bin 650 kilometre yol gidecekler - Son Dakika
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Malazgirt Zaferi için bisikletle bin 650 kilometre yol gidecekler

14.08.2022 09:46
Malazgirt Zaferi için bisikletle bin 650 kilometre yol gidecekler

Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü için Kocaeli'den Muş'a doğru bin 650 kilometre yol gidecek olan 16 bisikletli sporcu Eskişehir'de mola verdi.

Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü için Kocaeli'den Muş'a doğru bin 650 kilometre yol gidecek olan 16 bisikletli sporcu Eskişehir'de mola verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Bisiklet Kulüpleri tarafından düzenlenen '1071 Ahlat Malazgirt Zaferi Bisiklet Turu'na katılan 16 sporcu Eskişehir'e ulaştı. Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümünde Muş'ta olmayı hedefleyen sporculara trafik polisleri ve sağlık ekipleri eşlik etti. Kocaeli Triatlon Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı ve Bisiklet Antrenörü Harun Canbazoğlu önderliğindeki ekibi, Eskişehir Bisiklet Federasyonu Temsilcisi Özlem Sakarya karşıladı. Mola veren ekip burada yemek yiyip dinlendikten sonra Ankara'nın Polatlı ilçesi'ne doğru yola çıktı.

"Bin 650 kilometre pedal çevireceğeyiz"

1071 Ahlat Malazgirt Zaferi Bisiklet Turu hakkında konuşan Kocaeli Triatlon Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Harun Canbazoğlu, "Bugün 1071 Ahlat Malazgirt Zaferi Bisiklet Turu için Bilecik-Polatlı etabını yapıyoruz. Dün İzmit'ten çıktık, yaklaşık bin 650 kilometre pedal çevireceğeyiz. Yaklaşık 18, 19 bin civarında irtifa alacağız. 16 Türk devletine hitaben 16 sporcu ile bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Ahlat'taki Malazgirt Zaferi'nin Yıl Dönümü Şenlikleri'ne katılacağız inşallah. Sporcularımız lisanlı sporcular, aralarında eski milli sporcularımız da bulunuyor. Her şey güzel bir biçimde devam ediyor. İnşallah akşamüzeri Polatlı'da olacağız. 10 etap şeklinde Ahlat'a ulaşmayı planlıyoruz. Aslında Eskişehir ara mola yerimiz, ertesi gün Ankara'da olacağız. Daha sonra Aksaray, Kayseri'ye varmayı planlıyoruz. Bu şekilde günlük ortalama 150 kilometre yol giderek Ahlat'a ulaşmayı planlıyoruz. 16 sporcu ile toplam bin 650 kilometre yol gideceğiz" dedi.

"Çok kutsal bir görev"

1071 Ahlat Malazgirt Zaferi Bisiklet Turu için yola çıkan 16 sporcuyu ağırlayan Eskişehir Bisiklet Federasyonu Temsilcisi Özlem Sakarya, sporculara keyifli bir yolculuk için temennilerde bulundu. Çok anlamlı bir etkinlik olduğuna dikkat çeken Sakarya, "Arkadaşlarımızı burada karşıladık. Onlar Malazgirt Zaferi'nin kutlamaları için Muş'a pedal çeviriyor. 10 gün boyunca pedal çevirecekler. Turun Eskişehir ayağında onlarla birlikte olmaktan mutluyuz. İnşallah kazasız belasız turlarını tamamlarlar. Biz de onlarla birlikte Polatlı'ya kadar süreceğiz. Rüzgar da onlardan yana gibi görünüyor, eğer yağmur yağmazsa çok güzel bir tur olur. Onlar teslim aldıkları sancağı gittikleri yerlerde teslim edecekler. Çok kutsal bir görev, umarım kazasız belasız turlarını tamamlarlar" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
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Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü için hazırlıklar sürüyor Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü için hazırlıklar sürüyor AK Parti Muş Milletvekili Şimşek Malazgirt'te AK Parti Muş Milletvekili Şimşek Malazgirt'te
Kaynak: İHA

Eskişehir, Malazgirt, Kocaeli, Muş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malazgirt Zaferi için bisikletle bin 650 kilometre yol gidecekler - Son Dakika

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